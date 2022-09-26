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США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины - РИА Новости, 26.09.2022
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США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины
США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины - РИА Новости, 26.09.2022
США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины
США выделяют 457,5 миллиона долларов дополнительной помощи правоохранительным структурам и органам криминальной юстиции Украины, сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:12
2022-09-26T15:26
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США выделяют 457,5 миллиона долларов дополнительной помощи правоохранительным структурам и органам криминальной юстиции Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.С учетом нового транша американские ассигнования на поддержку украинской полиции, прокуратуры пограничников и иных служб превысили 645 миллионов долларов."Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", - сказано в заявлении Блинкена.Часть новой помощи, по его словам, пойдет на "документирование, расследование и преследование" преступлений, в которых Украина обвиняет российские силы.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен
В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Энтони Блинкен
15:12 26.09.2022 (обновлено: 15:26 26.09.2022)
 
США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины

Госдеп: США выделят 457,5 миллиона долларов помощи украинским правоохранительным органам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США выделяют 457,5 миллиона долларов дополнительной помощи правоохранительным структурам и органам криминальной юстиции Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
С учетом нового транша американские ассигнования на поддержку украинской полиции, прокуратуры пограничников и иных служб превысили 645 миллионов долларов.
"Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", - сказано в заявлении Блинкена.
Часть новой помощи, по его словам, пойдет на "документирование, расследование и преследование" преступлений, в которых Украина обвиняет российские силы.
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