https://ria.ru/20220926/pomosch-1819546784.html

США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины

США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины - РИА Новости, 26.09.2022

США выделят финансовую помощь правоохранительным органам Украины

США выделяют 457,5 миллиона долларов дополнительной помощи правоохранительным структурам и органам криминальной юстиции Украины, сообщил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:26

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государственный департамент сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США выделяют 457,5 миллиона долларов дополнительной помощи правоохранительным структурам и органам криминальной юстиции Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.С учетом нового транша американские ассигнования на поддержку украинской полиции, прокуратуры пограничников и иных служб превысили 645 миллионов долларов."Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", - сказано в заявлении Блинкена.Часть новой помощи, по его словам, пойдет на "документирование, расследование и преследование" преступлений, в которых Украина обвиняет российские силы.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен