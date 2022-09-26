https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html

"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков

"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков - РИА Новости, 26.09.2022

"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков

Высокие цены и дефицит потребительских товаров помешали польским покупателям организовать бойкот иностранных торговых сетей, продолживших работать в России... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:35

2022-09-26T15:35

2022-09-26T16:15

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польша

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высокие цены и дефицит потребительских товаров помешали польским покупателям организовать бойкот иностранных торговых сетей, продолживших работать в России после начала спецоперации, пишет портал Business Insider Polska."В первые недели после призыва к бойкоту был зафиксирован наибольший отказ от покупок, то есть с 19 марта по 23 апреля. В дальнейшем стало видно, как польские потребители начали смягчаться. <…> В настоящее время польский потребитель больше боится высоких цен, чем России", — цитирует BI одного из экспертов.Аналитики проверили базу данных электронных чеков потребителей в период с 19 февраля по 17 сентября. Выяснилось, что в начале марта поляки старались не посещать магазины брендов, не покинувших Россию, но это продлилось недолго.Тем не менее безудержная инфляция остудила пыл обывателей, и они стали искать экономию, где только возможно. Например, продуктовые гипермаркеты соблазняли клиентов привлекательными акциями, говорится в статье.Также сказалась и специфика продаваемых некоторыми сетями товаров. В Польше наблюдается дефицит в строительном секторе, так что уникальность ассортимента или сезонность продукции здесь сыграла большую роль, чем личные предпочтения.Многие иностранные бренды приостановили деятельность в России в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок. Некоторым зарубежным компаниям пришлось продать бизнес российским предпринимателям, другие приняли решение не покидать рынок, несмотря ни на что.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, украина, польша, в мире