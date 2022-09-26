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"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков - РИА Новости, 26.09.2022
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"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков
"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков - РИА Новости, 26.09.2022
"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков
Высокие цены и дефицит потребительских товаров помешали польским покупателям организовать бойкот иностранных торговых сетей, продолживших работать в России... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:35
2022-09-26T16:15
экономика
россия
украина
польша
в мире
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высокие цены и дефицит потребительских товаров помешали польским покупателям организовать бойкот иностранных торговых сетей, продолживших работать в России после начала спецоперации, пишет портал Business Insider Polska."В первые недели после призыва к бойкоту был зафиксирован наибольший отказ от покупок, то есть с 19 марта по 23 апреля. В дальнейшем стало видно, как польские потребители начали смягчаться. &lt;…&gt; В настоящее время польский потребитель больше боится высоких цен, чем России", — цитирует BI одного из экспертов.Аналитики проверили базу данных электронных чеков потребителей в период с 19 февраля по 17 сентября. Выяснилось, что в начале марта поляки старались не посещать магазины брендов, не покинувших Россию, но это продлилось недолго.Тем не менее безудержная инфляция остудила пыл обывателей, и они стали искать экономию, где только возможно. Например, продуктовые гипермаркеты соблазняли клиентов привлекательными акциями, говорится в статье.Также сказалась и специфика продаваемых некоторыми сетями товаров. В Польше наблюдается дефицит в строительном секторе, так что уникальность ассортимента или сезонность продукции здесь сыграла большую роль, чем личные предпочтения.Многие иностранные бренды приостановили деятельность в России в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок. Некоторым зарубежным компаниям пришлось продать бизнес российским предпринимателям, другие приняли решение не покидать рынок, несмотря ни на что.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
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экономика, россия, украина, польша, в мире
Экономика, Россия, Украина, Польша, В мире
15:35 26.09.2022 (обновлено: 16:15 26.09.2022)
 
"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков

BI: в Польше из-за высоких темпов инфляции провалился бойкот работающих в России компаний

© AP Photo / Czarek SokolowskiРаботники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высокие цены и дефицит потребительских товаров помешали польским покупателям организовать бойкот иностранных торговых сетей, продолживших работать в России после начала спецоперации, пишет портал Business Insider Polska.
"В первые недели после призыва к бойкоту был зафиксирован наибольший отказ от покупок, то есть с 19 марта по 23 апреля. В дальнейшем стало видно, как польские потребители начали смягчаться. <…> В настоящее время польский потребитель больше боится высоких цен, чем России", — цитирует BI одного из экспертов.
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Аналитики проверили базу данных электронных чеков потребителей в период с 19 февраля по 17 сентября. Выяснилось, что в начале марта поляки старались не посещать магазины брендов, не покинувших Россию, но это продлилось недолго.
Тем не менее безудержная инфляция остудила пыл обывателей, и они стали искать экономию, где только возможно. Например, продуктовые гипермаркеты соблазняли клиентов привлекательными акциями, говорится в статье.
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Также сказалась и специфика продаваемых некоторыми сетями товаров. В Польше наблюдается дефицит в строительном секторе, так что уникальность ассортимента или сезонность продукции здесь сыграла большую роль, чем личные предпочтения.
Многие иностранные бренды приостановили деятельность в России в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок. Некоторым зарубежным компаниям пришлось продать бизнес российским предпринимателям, другие приняли решение не покидать рынок, несмотря ни на что.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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