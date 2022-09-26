https://ria.ru/20220926/polety-1819420409.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.09.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:03
2022-09-26T09:03
2022-09-26T13:55
специальная военная операция на украине
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
белгород
воронеж
брянск
краснодар
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, воронеж, брянск, краснодар, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анапа, Белгород, Воронеж, Брянск, Краснодар, Новости - Туризм
09:03 26.09.2022 (обновлено: 13:55 26.09.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября