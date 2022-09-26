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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/polety-1819420409.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.09.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:03
2022-09-26T13:55
специальная военная операция на украине
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
белгород
воронеж
брянск
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, воронеж, брянск, краснодар, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анапа, Белгород, Воронеж, Брянск, Краснодар, Новости - Туризм
09:03 26.09.2022 (обновлено: 13:55 26.09.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара
Самолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АнапаБелгородВоронежБрянскКраснодарНовости - Туризм
 
 
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