https://ria.ru/20220926/polety-1819420409.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.09.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:03

2022-09-26T09:03

2022-09-26T13:55

специальная военная операция на украине

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анапа

белгород

воронеж

брянск

краснодар

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220923/belgorod-1818903883.html

россия

анапа

белгород

воронеж

брянск

краснодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, воронеж, брянск, краснодар, новости - туризм