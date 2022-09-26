https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html

Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат

Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 26.09.2022

Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат

Подозреваемый в попытке поджечь военкомат в Черняховске Калининградской области задержан, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:41

2022-09-26T14:41

2022-09-26T14:41

происшествия

черняховск

калининградская область

частичная мобилизация в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 26 сен – РИА Новости. Подозреваемый в попытке поджечь военкомат в Черняховске Калининградской области задержан, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания", - рассказал Лысков. По его словам, инцидент произошел накануне. Подозреваемый в поджоге - житель Черняховска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отметил Лысков.Как сообщал Telegram-канал "Новый Черняховск", мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь. Загорелась стена двухэтажного строения, площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Дежурные справились с огнем сами, пострадавших не было. Официально детали случившегося правоохранительные органы не комментируют.

https://ria.ru/20220926/uryupinsk-1819433383.html

черняховск

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, черняховск, калининградская область, частичная мобилизация в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)