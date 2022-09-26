https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html
Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат
Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 26.09.2022
Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат
Подозреваемый в попытке поджечь военкомат в Черняховске Калининградской области задержан, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:41
2022-09-26T14:41
2022-09-26T14:41
происшествия
черняховск
калининградская область
частичная мобилизация в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 26 сен – РИА Новости. Подозреваемый в попытке поджечь военкомат в Черняховске Калининградской области задержан, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания", - рассказал Лысков. По его словам, инцидент произошел накануне. Подозреваемый в поджоге - житель Черняховска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отметил Лысков.Как сообщал Telegram-канал "Новый Черняховск", мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь. Загорелась стена двухэтажного строения, площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Дежурные справились с огнем сами, пострадавших не было. Официально детали случившегося правоохранительные органы не комментируют.
https://ria.ru/20220926/uryupinsk-1819433383.html
черняховск
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черняховск, калининградская область, частичная мобилизация в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Частичная мобилизация в России, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат
Психически больного жителя Черняховска задержали за попытку поджечь военкомат
КАЛИНИНГРАД, 26 сен – РИА Новости. Подозреваемый в попытке поджечь военкомат в Черняховске Калининградской области задержан, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания", - рассказал Лысков. По его словам, инцидент произошел накануне. Подозреваемый в поджоге - житель Черняховска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отметил Лысков.
Как сообщал Telegram-канал "Новый Черняховск", мужчина кинул в здание военкомата зажигательную смесь. Загорелась стена двухэтажного строения, площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Дежурные справились с огнем сами, пострадавших не было. Официально детали случившегося правоохранительные органы не комментируют.