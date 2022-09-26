https://ria.ru/20220926/plan-1819408133.html

Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия

Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2022

Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия

У Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CBS. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T04:51

2022-09-26T04:51

2022-09-26T05:43

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. У Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CBS."Да, есть", — ответил он на соответствующий вопрос.США публично угрожают России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают дать отпор, при этом отказываясь вдаваться в детали.

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен