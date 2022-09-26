https://ria.ru/20220926/plan-1819408133.html
Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия
Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2022
Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия
У Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CBS. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T04:51
2022-09-26T04:51
2022-09-26T05:43
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. У Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CBS."Да, есть", — ответил он на соответствующий вопрос.США публично угрожают России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают дать отпор, при этом отказываясь вдаваться в детали.
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен
04:51 26.09.2022 (обновлено: 05:43 26.09.2022)
Блинкен заявил о плане на случай применения Россией ядерного оружия
Госсекретарь Блинкен: у Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия