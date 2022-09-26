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Лукашенко и Путин начали переговоры - РИА Новости, 26.09.2022
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Лукашенко и Путин начали переговоры
Лукашенко и Путин начали переговоры - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко и Путин начали переговоры
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:47
2022-09-26T11:57
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи."Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", — заявил российский лидер.В Telegram-канале "Пуле Первого" также опубликованы кадры встречи глав двух государств.Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел несколько встреч лидерами других стран-членов организации и участвовал в многосторонних форматах.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
10:47 26.09.2022 (обновлено: 11:57 26.09.2022)
 
Лукашенко и Путин начали переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи.
"Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", — заявил российский лидер.
В Telegram-канале "Пуле Первого" также опубликованы кадры встречи глав двух государств.
Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел несколько встреч лидерами других стран-членов организации и участвовал в многосторонних форматах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:44
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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