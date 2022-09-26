https://ria.ru/20220926/peregovory-1819446675.html

Лукашенко и Путин начали переговоры

Лукашенко и Путин начали переговоры - РИА Новости, 26.09.2022

Лукашенко и Путин начали переговоры

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:47

2022-09-26T10:47

2022-09-26T11:57

в мире

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи."Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", — заявил российский лидер.В Telegram-канале "Пуле Первого" также опубликованы кадры встречи глав двух государств.Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел несколько встреч лидерами других стран-членов организации и участвовал в многосторонних форматах.

https://ria.ru/20220923/lukashenko-1818905932.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия