https://ria.ru/20220926/peregovory-1819446675.html
Лукашенко и Путин начали переговоры
Лукашенко и Путин начали переговоры - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко и Путин начали переговоры
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:47
2022-09-26T10:47
2022-09-26T11:57
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи."Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", — заявил российский лидер.В Telegram-канале "Пуле Первого" также опубликованы кадры встречи глав двух государств.Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел несколько встреч лидерами других стран-членов организации и участвовал в многосторонних форматах.
https://ria.ru/20220923/lukashenko-1818905932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
10:47 26.09.2022 (обновлено: 11:57 26.09.2022)
Лукашенко и Путин начали переговоры
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры
МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры в Сочи.
"Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", — заявил российский лидер.
В Telegram-канале "Пуле Первого" также опубликованы кадры встречи глав двух государств.
Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел несколько встреч лидерами других стран-членов организации и участвовал в многосторонних форматах.