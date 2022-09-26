https://ria.ru/20220926/pereezd-1819409417.html

Астрахань и Ставрополь стали популярными небольшими городами для переезда

Астрахань и Ставрополь стали популярными небольшими городами для переезда - РИА Новости, 26.09.2022

Астрахань и Ставрополь стали популярными небольшими городами для переезда

Почти 60% россиян готовы переехать в небольшой город ради работы, при этом самыми популярными из таких направлений стали Астрахань, Ставрополь и Владимир,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:07

2022-09-26T06:07

2022-09-26T06:07

общество

жилье

астрахань

россия

ставрополь

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 60% россиян готовы переехать в небольшой город ради работы, при этом самыми популярными из таких направлений стали Астрахань, Ставрополь и Владимир, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости."В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных россиян готовы переехать в небольшой город с населением до 600 тысяч человек ради работы (59%), 41% респондентов оказались не готовы к такому переезду", - пишут аналитики.Исследование проводилось в сентябре среди 3 100 совершеннолетних жителей всех регионов России."Самым популярным городом из указанной категории оказалась Астрахань, в южный город на Волге готовы переехать 38% респондентов, столько же участников опроса готовы переехать в Ставрополь. Каждый четвертый (25%) готов рассмотреть в качестве города постоянного проживания Владимир", - отмечается в исследовании.Равномерно голоса распределились между Тверью, Калугой и Рязанью — туда готовы переехать ради работы по 22% респондентов. Чуть меньше (21%) набрала Тула, по 19% — Липецк и Смоленск. Замкнул десятку перспективных городов Архангельск, в него на постоянное место жительства по работе готовы переехать 16% участников исследования.Среди тех, кто готов переехать в небольшой город, самыми частыми причинами стали спокойный ритм жизни (60%) и красивая природа (47%). Также респонденты уверены, что в небольших городах есть все возможности для соблюдения баланса между работой и личной жизнью (39%).Каждый третий рассматривает потенциальную возможность переезда ради более комфортного климата (35%), достойного уровня зарплаты в своей сфере занятости (31%) и возможностей для жизни с семьей (30%).Каждый четвертый (24%) считает, что в небольших городах более доступные и приемлемые цены на товары и услуги, 16% задумываются о переезде ради карьерного роста и развития. Еще 13% готовы переехать в небольшие города с приятной глазу архитектурой, 5% хотели бы, чтобы в небольшом городе, куда планируется переезд, были доступны разные варианты досуга и развлечений.

https://realty.ria.ru/20220804/shum-1807032583.html

https://ria.ru/20220718/pereezd-1803155261.html

астрахань

россия

ставрополь

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общество, жилье, астрахань, россия, ставрополь