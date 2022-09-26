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Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей - РИА Новости, 26.09.2022
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Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей
Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей - РИА Новости, 26.09.2022
Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей
Пензенская область приступила к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска, сообщили РИА РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:46
2022-09-26T19:46
в мире
пензенская область
россия
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Пензенская область приступила к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."Первые мобилизованные были вчера отправлены в пункты временной дислокации, откуда после прохождения слаживания будут уходить в войска", - сказал собеседник агентства.Как сообщает правительство региона в Telegram-канале, призванных в рамках частичной мобилизации пензенцев в пункты временной дислокации провожают родные, близкие и неравнодушные горожане, "желают им удачи и победы"."Я абсолютно к этому хорошо отношусь. Я ждал, я знал, что меня заберут, и у меня нет абсолютно никаких переживаний - наоборот, ну надо... Я против нацизма, и я рад, что буду защищать свою Родину и таких же славян, как и мы", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном областным правительством. "Многие идут, надо помочь стране", - отметил другой мобилизованный. Еще один призванный в рамках частичной мобилизации заявил, что имеет четкое понимание, зачем и для чего он отправляется на фронт. "Есть ощущение, для чего я иду, зачем я иду, с каким-то таким абсолютным успокоением в душе, то есть абсолютное светлое какое-то настроение", - сказал он.Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что, по данным на 23 сентября, более 80% жителей Пензенской области, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки, но к тому времени еще никто не был мобилизован. По его словам, все предприятия в регионе продолжат работу, "особо дефицитные должности" призываться не будут.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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в мире, пензенская область, россия, частичная мобилизация в россии
В мире, Пензенская область, Россия, Частичная мобилизация в России
19:46 26.09.2022
 
Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей

Пензенская область начала отправку на подготовку призванных в ходе частичной мобилизации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Пензенская область приступила к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Первые мобилизованные были вчера отправлены в пункты временной дислокации, откуда после прохождения слаживания будут уходить в войска", - сказал собеседник агентства.
Страница приложения Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:27
Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации
Как сообщает правительство региона в Telegram-канале, призванных в рамках частичной мобилизации пензенцев в пункты временной дислокации провожают родные, близкие и неравнодушные горожане, "желают им удачи и победы".
"Я абсолютно к этому хорошо отношусь. Я ждал, я знал, что меня заберут, и у меня нет абсолютно никаких переживаний - наоборот, ну надо... Я против нацизма, и я рад, что буду защищать свою Родину и таких же славян, как и мы", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном областным правительством. "Многие идут, надо помочь стране", - отметил другой мобилизованный. Еще один призванный в рамках частичной мобилизации заявил, что имеет четкое понимание, зачем и для чего он отправляется на фронт. "Есть ощущение, для чего я иду, зачем я иду, с каким-то таким абсолютным успокоением в душе, то есть абсолютное светлое какое-то настроение", - сказал он.
Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что, по данным на 23 сентября, более 80% жителей Пензенской области, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки, но к тому времени еще никто не был мобилизован. По его словам, все предприятия в регионе продолжат работу, "особо дефицитные должности" призываться не будут.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
В миреПензенская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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