https://ria.ru/20220926/penza-1819637878.html

Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей

Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей - РИА Новости, 26.09.2022

Пензенская область начала отправку на подготовку мобилизованных людей

Пензенская область приступила к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска, сообщили РИА РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:46

2022-09-26T19:46

2022-09-26T19:46

в мире

пензенская область

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819517304_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_74b12fd1f33427ce333a9a1f654d0e0a.jpg

САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Пензенская область приступила к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."Первые мобилизованные были вчера отправлены в пункты временной дислокации, откуда после прохождения слаживания будут уходить в войска", - сказал собеседник агентства.Как сообщает правительство региона в Telegram-канале, призванных в рамках частичной мобилизации пензенцев в пункты временной дислокации провожают родные, близкие и неравнодушные горожане, "желают им удачи и победы"."Я абсолютно к этому хорошо отношусь. Я ждал, я знал, что меня заберут, и у меня нет абсолютно никаких переживаний - наоборот, ну надо... Я против нацизма, и я рад, что буду защищать свою Родину и таких же славян, как и мы", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном областным правительством. "Многие идут, надо помочь стране", - отметил другой мобилизованный. Еще один призванный в рамках частичной мобилизации заявил, что имеет четкое понимание, зачем и для чего он отправляется на фронт. "Есть ощущение, для чего я иду, зачем я иду, с каким-то таким абсолютным успокоением в душе, то есть абсолютное светлое какое-то настроение", - сказал он.Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что, по данным на 23 сентября, более 80% жителей Пензенской области, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки, но к тому времени еще никто не был мобилизован. По его словам, все предприятия в регионе продолжат работу, "особо дефицитные должности" призываться не будут.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220926/maks-1819633029.html

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пензенская область, россия, частичная мобилизация в россии