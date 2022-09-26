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Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2022
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Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2022
Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:13
2022-09-26T16:46
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от поведения Запада.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово."Не исключены и иные какие-то варианты", - добавил он в интервью РИА Новости.По его словам, все будет зависеть от поведения западных "партнеров", "от тех непосредственных угроз для Беларуси и России".Читайте полный текст интервью Владимира Макея &gt;&gt;
https://ria.ru/20220926/minsk-1819434739.html
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в мире, белоруссия, владимир макей , владимир путин, александр лукашенко, россия
В мире, Белоруссия, Владимир Макей , Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
10:13 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
 
Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Минск не исключил иных вариантов помимо переоборудования самолетов под ядерное оружие

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от поведения Запада.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:06
Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей
Отвечая на вопрос о том, актуален ли вопрос размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, Макей сказал: "На сей счет наши президенты тоже высказались некоторое время назад и о том, что определенные типы самолетов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия".
"Не исключены и иные какие-то варианты", - добавил он в интервью РИА Новости.
По его словам, все будет зависеть от поведения западных "партнеров", "от тех непосредственных угроз для Беларуси и России".
"И если такие шаги со стороны наших западных "партнеров" будут предприняты, то мы, конечно же, вместе с Россией будем вырабатывать адекватные меры реагирования", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:38
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