10:13 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Минск не исключил иных вариантов помимо переоборудования самолетов под ядерное оружие
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от поведения Запада.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.
Отвечая на вопрос о том, актуален ли вопрос размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, Макей сказал: "На сей счет наши президенты тоже высказались некоторое время назад и о том, что определенные типы самолетов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия".
"Не исключены и иные какие-то варианты", - добавил он в интервью РИА Новости.
По его словам, все будет зависеть от поведения западных "партнеров", "от тех непосредственных угроз для Беларуси и России".
"И если такие шаги со стороны наших западных "партнеров" будут предприняты, то мы, конечно же, вместе с Россией будем вырабатывать адекватные меры реагирования", - добавил он.
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