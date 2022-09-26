https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819435646.html

Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2022

Макей ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:13

2022-09-26T10:13

2022-09-26T16:46

в мире

белоруссия

владимир макей

владимир путин

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758435965_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_96607759ed3d1dc8656bd3ba30df9fe2.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от поведения Запада.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово."Не исключены и иные какие-то варианты", - добавил он в интервью РИА Новости.По его словам, все будет зависеть от поведения западных "партнеров", "от тех непосредственных угроз для Беларуси и России".Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220926/minsk-1819434739.html

https://ria.ru/20220921/oon-1818366399.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, владимир макей , владимир путин, александр лукашенко, россия