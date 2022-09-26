https://ria.ru/20220926/orban-1819548747.html

Орбан: у Венгрии есть план, если ЕС не отдаст полагающиеся стране деньги

Орбан: у Венгрии есть план, если ЕС не отдаст полагающиеся стране деньги - РИА Новости, 26.09.2022

Орбан: у Венгрии есть план, если ЕС не отдаст полагающиеся стране деньги

Если в Брюсселе не отдадут Венгрии полагающиеся ей средства, Будапешт получит нужную сумму из других источников, переговоры уже начались, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:21

2022-09-26T15:21

2022-09-26T15:21

в мире

венгрия

виктор орбан

будапешт

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

совет ес

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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Если в Брюсселе не отдадут Венгрии полагающиеся ей средства, Будапешт получит нужную сумму из других источников, переговоры уже начались, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании Парламента."Если брюссельские бюрократы по-прежнему не отдадут деньги, которые полагаются Венгрии, тогда мы получим необходимую из других финансовых источников. Мы уже начали переговоры об этом с Евросоюзом и другими нашими международными партнерами", - сказал Орбан.Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

https://ria.ru/20220926/vengriya-1819535128.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, будапешт, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, совет ес