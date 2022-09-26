https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html

Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе

Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе - РИА Новости, 26.09.2022

Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе

Рост цен на энергию и инфляция в Европе - результат только санкций Брюсселя, причины высоких цен политические, а не экономические, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:07

2022-09-26T15:07

2022-09-26T15:07

экономика

виктор орбан

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Рост цен на энергию и инфляция в Европе - результат только санкций Брюсселя, причины высоких цен политические, а не экономические, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Причина экономических бед - ответ Брюсселя (на кризис на Украине - ред.)..., то есть санкции, из-за них цены на энергию выросли в несколько раз. Рост цен на энергию вызвал рост инфляции во всех странах. Эти жуткие цены на энергию - следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции. Поэтому за рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно - брюссельские решения", - сказал Орбан, выступая в парламенте Венгрии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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Ольга Фомченкова

экономика, виктор орбан, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, россия