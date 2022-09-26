https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе - РИА Новости, 26.09.2022
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе
Рост цен на энергию и инфляция в Европе - результат только санкций Брюсселя, причины высоких цен политические, а не экономические, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:07
2022-09-26T15:07
2022-09-26T15:07
экономика
виктор орбан
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Рост цен на энергию и инфляция в Европе - результат только санкций Брюсселя, причины высоких цен политические, а не экономические, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Причина экономических бед - ответ Брюсселя (на кризис на Украине - ред.)..., то есть санкции, из-за них цены на энергию выросли в несколько раз. Рост цен на энергию вызвал рост инфляции во всех странах. Эти жуткие цены на энергию - следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции. Поэтому за рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно - брюссельские решения", - сказал Орбан, выступая в парламенте Венгрии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экономика, Виктор Орбан, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе
Премьер Венгрии Орбан назвал рост цен и инфляцию в Европе результатом санкций ЕС