https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html

На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов

На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов - РИА Новости, 26.09.2022

На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов

Специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:41

2022-09-26T17:41

2022-09-26T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

украина

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю". – написал Аксенов в своем Telegram-канале. Аксенов добавил, что сейчас в первую очередь стоит вопрос безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

республика крым

украина

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Кирилл Волков

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