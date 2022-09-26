10:36 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН
Макей заявил, что Минск будет поднимать в ООН вопрос о приезде Тихановской на Генассамблею
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
На прошлой неделе корреспондент РИА Новости заметил, что выехавшая в Литву экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН. Как указал Макей, Минск не отслеживает "подобного рода вояжи, гастроли", но получил информацию о том, что Тихановская включена в состав официальной эстонской делегации и находится в ООН.
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"В одном из интервью эта дама на вопрос, где она получает зарплату, призналась, что получает зарплату от западных государств. Сейчас мы видим, кто финансирует ее", - заявил он, добавив, что "есть такое старое правило: "кто платит, тот и танцует девочку".
"Естественно, мы считаем, что ООН не должна быть инструментом для проталкивания каких-то провокаторов или каких-то неофициальных представителей той или иной страны, потому что это создает опасный прецедент. Кстати, с этим согласны все коллеги, с кем я разговаривал здесь, в том числе и здравомыслящие европейские коллеги", - подчеркнул Макей.
Поэтому, по его словам, Минск предпримет соответствующие шаги, в том числе по линии ООН. "Я думаю, что руководство Организации прекрасно понимает это. Мы будем поднимать этот вопрос. Мы уже обозначили эту тему перед руководством Организации. И это воспринято с абсолютным пониманием. В том числе и Гутеррешем (генсеком ООН Антониу Гутеррешем - ред.)", - указал глава МИД.
По словам Макея, Тихановская пыталась заговорить с белорусской делегацией, когда дипломаты вышли и торопились на встречу в другое здание.
"Но, насколько мне известно, судя по фотографиям, которые мне показали мои помощники, она где-то находилась в предбанниках. Как мне сказали мои европейские коллеги, с которыми я встречался, она запрашивала встречи и в том числе просила организовать встречу с белорусской делегацией, с Макеем", - указал он.
При этом он затруднился ответить, с какой целью Тихановская добивалась с ним встречи. "Может быть, создать видимость диалога и так далее…", - предположил министр.