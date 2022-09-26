Рейтинг@Mail.ru
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/oon-1819442970.html
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН - РИА Новости, 26.09.2022
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН
Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:36
2022-09-26T16:46
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
владимир макей
минск
литва
мид белоруссии
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735622815_0:98:3000:1786_1920x0_80_0_0_8496beae9087a07b43ea665ab4b6294b.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.На прошлой неделе корреспондент РИА Новости заметил, что выехавшая в Литву экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН. Как указал Макей, Минск не отслеживает "подобного рода вояжи, гастроли", но получил информацию о том, что Тихановская включена в состав официальной эстонской делегации и находится в ООН.По словам Макея, Тихановская пыталась заговорить с белорусской делегацией, когда дипломаты вышли и торопились на встречу в другое здание.При этом он затруднился ответить, с какой целью Тихановская добивалась с ним встречи. "Может быть, создать видимость диалога и так далее…", - предположил министр.Читайте полный текст интервью Владимира Макея &gt;&gt;
https://ria.ru/20220921/tikhanovskaya-1818307959.html
https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html
https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813194860.html
минск
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735622815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e95b659adf4cd8cb01c1c7ba405eaf93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, генеральная ассамблея оон, владимир макей , минск, литва, мид белоруссии, антониу гутерреш, светлана тихановская
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Макей , Минск, Литва, МИД Белоруссии, Антониу Гутерреш, Светлана Тихановская
10:36 26.09.2022 (обновлено: 16:46 26.09.2022)
 
Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН

Макей заявил, что Минск будет поднимать в ООН вопрос о приезде Тихановской на Генассамблею

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
На прошлой неделе корреспондент РИА Новости заметил, что выехавшая в Литву экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН. Как указал Макей, Минск не отслеживает "подобного рода вояжи, гастроли", но получил информацию о том, что Тихановская включена в состав официальной эстонской делегации и находится в ООН.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 03:07
Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи
"В одном из интервью эта дама на вопрос, где она получает зарплату, призналась, что получает зарплату от западных государств. Сейчас мы видим, кто финансирует ее", - заявил он, добавив, что "есть такое старое правило: "кто платит, тот и танцует девочку".
"Естественно, мы считаем, что ООН не должна быть инструментом для проталкивания каких-то провокаторов или каких-то неофициальных представителей той или иной страны, потому что это создает опасный прецедент. Кстати, с этим согласны все коллеги, с кем я разговаривал здесь, в том числе и здравомыслящие европейские коллеги", - подчеркнул Макей.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 09:51
В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм
Поэтому, по его словам, Минск предпримет соответствующие шаги, в том числе по линии ООН. "Я думаю, что руководство Организации прекрасно понимает это. Мы будем поднимать этот вопрос. Мы уже обозначили эту тему перед руководством Организации. И это воспринято с абсолютным пониманием. В том числе и Гутеррешем (генсеком ООН Антониу Гутеррешем - ред.)", - указал глава МИД.
По словам Макея, Тихановская пыталась заговорить с белорусской делегацией, когда дипломаты вышли и торопились на встречу в другое здание.
"Но, насколько мне известно, судя по фотографиям, которые мне показали мои помощники, она где-то находилась в предбанниках. Как мне сказали мои европейские коллеги, с которыми я встречался, она запрашивала встречи и в том числе просила организовать встречу с белорусской делегацией, с Макеем", - указал он.
При этом он затруднился ответить, с какой целью Тихановская добивалась с ним встречи. "Может быть, создать видимость диалога и так далее…", - предположил министр.
Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:15
В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир МакейМинскЛитваМИД БелоруссииАнтониу ГутеррешСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала