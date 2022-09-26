https://ria.ru/20220926/oon-1819442970.html

Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН

Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН - РИА Новости, 26.09.2022

Макей прокомментировал приезд Тихановской на Генассамблею ООН

Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:36

2022-09-26T10:36

2022-09-26T16:46

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

владимир макей

минск

литва

мид белоруссии

антониу гутерреш

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск будет поднимать в разговорах с ООН вопрос о приезде Светланы Тихановской на Генассамблею - всемирная организация не должна продвигать провокаторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.На прошлой неделе корреспондент РИА Новости заметил, что выехавшая в Литву экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН. Как указал Макей, Минск не отслеживает "подобного рода вояжи, гастроли", но получил информацию о том, что Тихановская включена в состав официальной эстонской делегации и находится в ООН.По словам Макея, Тихановская пыталась заговорить с белорусской делегацией, когда дипломаты вышли и торопились на встречу в другое здание.При этом он затруднился ответить, с какой целью Тихановская добивалась с ним встречи. "Может быть, создать видимость диалога и так далее…", - предположил министр.Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220921/tikhanovskaya-1818307959.html

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813194860.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, владимир макей , минск, литва, мид белоруссии, антониу гутерреш, светлана тихановская