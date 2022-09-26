https://ria.ru/20220926/obstrel-1819555097.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:41

2022-09-26T15:41

2022-09-26T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА новости. Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.38 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.45 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато