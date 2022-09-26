https://ria.ru/20220926/obstrel-1819555097.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:41
2022-09-26T15:41
2022-09-26T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА новости. Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.38 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.45 мск украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке