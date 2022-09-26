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Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819478292.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Зайцево 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:13
2022-09-26T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
украина
нато
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Зайцево 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.15 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.20 мск - по Киевскому району три снаряда того же калибра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), зайцево, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Украина, НАТО
12:13 26.09.2022
 
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево

СЦКК ДНР: украинские военные за 20 минут выпустили десять снарядов по Донецку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и Зайцево 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 11.15 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.20 мск - по Киевскому району три снаряда того же калибра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоУкраинаНАТО
 
 
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