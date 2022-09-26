https://ria.ru/20220926/obstrel-1819418113.html

Украинские войска обстреляли избирательный участок в Рубежном

Украинские войска обстреляли избирательный участок в Рубежном - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска обстреляли избирательный участок в Рубежном

Ракеты, которые украинские войска ночью выпустили по городу Рубежное в ЛНР, попали в школу, где расположен избирательный участок, заявила журналистам... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:41

2022-09-26T08:41

2022-09-26T16:05

в мире

рубежное

цик лнр

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Ракеты, которые украинские войска ночью выпустили по городу Рубежное в ЛНР, попали в школу, где расположен избирательный участок, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в 0:10 обстреляли Рубежное из американских РСЗО HIMARS."У нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки", — сказала Кравченко.По ее словам, при обстреле никто не пострадал, документацию и бюллетени удалось сохранить.В дни референдума, проходящего в ЛНР, ВСУ постоянно обстреливают Рубежное. Как рассказывала Кравченко, из-за этого люди были вынуждены голосовать в бомбоубежищах.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, присоединение к России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819417635.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819401797.html

рубежное

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, рубежное, цик лнр, луганская народная республика, референдум в донбассе