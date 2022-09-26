08:41 26.09.2022 (обновлено: 16:05 26.09.2022)
Украинские войска обстреляли избирательный участок в Рубежном
Украинские снаряды попали в школу в Рубежном, где находился избирательный участок
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России
ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Ракеты, которые украинские войска ночью выпустили по городу Рубежное в ЛНР, попали в школу, где расположен избирательный участок, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в 0:10 обстреляли Рубежное из американских РСЗО HIMARS.
"У нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки", — сказала Кравченко.
По ее словам, при обстреле никто не пострадал, документацию и бюллетени удалось сохранить.
В дни референдума, проходящего в ЛНР, ВСУ постоянно обстреливают Рубежное. Как рассказывала Кравченко, из-за этого люди были вынуждены голосовать в бомбоубежищах.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, присоединение к России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.