https://ria.ru/20220926/obman-1819399172.html

Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада

Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада - РИА Новости, 26.09.2022

Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада

В банках часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:15

2022-09-26T03:15

2022-09-26T03:15

общество

экономика

россия

николай переславский

cms institute

банки

вклады

деньги

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В банках часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По словам эксперта, клиента может сбить с толку предложение сотрудника банка по вкладу с более высоким процентом.Эксперт отметил, что вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок.Переславский порекомендовал внимательно знакомиться со всеми условиями договора, обращая особое внимание на мелкий шрифт, и спрашивать у менеджера, подпадает ли именно этот предложенный вариант накопления средств под действие государственной программы страхования вкладов.

https://ria.ru/20220925/podvokh-1819250353.html

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общество, экономика, россия, николай переславский, cms institute, банки, вклады, деньги