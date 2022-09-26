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Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада - РИА Новости, 26.09.2022
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Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада
Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада - РИА Новости, 26.09.2022
Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада
В банках часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:15
2022-09-26T03:15
общество
экономика
россия
николай переславский
cms institute
банки
вклады
деньги
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В банках часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По словам эксперта, клиента может сбить с толку предложение сотрудника банка по вкладу с более высоким процентом.Эксперт отметил, что вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок.Переславский порекомендовал внимательно знакомиться со всеми условиями договора, обращая особое внимание на мелкий шрифт, и спрашивать у менеджера, подпадает ли именно этот предложенный вариант накопления средств под действие государственной программы страхования вкладов.
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общество, экономика, россия, николай переславский, cms institute, банки, вклады, деньги
Общество, Экономика, Россия, Николай Переславский, CMS Institute, Банки, Вклады, Деньги
03:15 26.09.2022
 
Экономист рассказал, что вам могут подсунуть в банке вместо вклада

Экономист Переславский заявил о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В банках часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По словам эксперта, клиента может сбить с толку предложение сотрудника банка по вкладу с более высоким процентом.
"Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)", — объяснил Переславский.
Эксперт отметил, что вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок.
Переславский порекомендовал внимательно знакомиться со всеми условиями договора, обращая особое внимание на мелкий шрифт, и спрашивать у менеджера, подпадает ли именно этот предложенный вариант накопления средств под действие государственной программы страхования вкладов.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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ОбществоЭкономикаРоссияНиколай ПереславскийCMS InstituteБанкиВкладыДеньги
 
 
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