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Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы

Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022

Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы

Введение предельной цены на российскую нефть приведет к потере контроля над рынком, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на полях... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:06

2022-09-26T09:06

2022-09-26T10:36

экономика

россия

венесуэла

цены на нефть

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ООН, 26 сен — РИА Новости. Введение предельной цены на российскую нефть приведет к потере контроля над рынком, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на полях Генассамблеи ООН.Он напомнил, что сегодня цены на "черное золото" находятся под контролем благодаря договоренностям ОПЕК+, которые призваны не навредить как другим нефтедобывающим странам, так и странам — импортерам нефти."Я отношусь к данной идее отрицательно. Если ее применят, она вернется и ударит бумерангом по тем, кто стал ее инициаторами — как это произошло с тысячами других принудительных мер, которые использовали против России", — заключил Фариа.Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Планируется, что лимит установят 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Как заявил Владимир Путин, комментируя эту инициативу, Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220923/potolok-1818824720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дисбаланс и выход цен из-под контроля — глава МИД Венесуэлы о последствиях введения "потолка цен" на нефть России Дисбаланс и выход цен из-под контроля — глава МИД Венесуэлы о последствиях введения "потолка цен" на нефть России 2022-09-26T09:06 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, венесуэла, цены на нефть, g7, оон, опек, владимир путин