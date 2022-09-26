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Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы
Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022
Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы
Введение предельной цены на российскую нефть приведет к потере контроля над рынком, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на полях... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:06
2022-09-26T09:06
2022-09-26T10:36
экономика
россия
венесуэла
цены на нефть
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ООН, 26 сен — РИА Новости. Введение предельной цены на российскую нефть приведет к потере контроля над рынком, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на полях Генассамблеи ООН.Он напомнил, что сегодня цены на "черное золото" находятся под контролем благодаря договоренностям ОПЕК+, которые призваны не навредить как другим нефтедобывающим странам, так и странам — импортерам нефти."Я отношусь к данной идее отрицательно. Если ее применят, она вернется и ударит бумерангом по тем, кто стал ее инициаторами — как это произошло с тысячами других принудительных мер, которые использовали против России", — заключил Фариа.Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Планируется, что лимит установят 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Как заявил Владимир Путин, комментируя эту инициативу, Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220923/potolok-1818824720.html
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Дисбаланс и выход цен из-под контроля — глава МИД Венесуэлы о последствиях введения "потолка цен" на нефть России
Дисбаланс и выход цен из-под контроля — глава МИД Венесуэлы о последствиях введения "потолка цен" на нефть России
2022-09-26T09:06
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венесуэла, цены на нефть, g7, оон, опек, владимир путин
Экономика, Россия, Венесуэла, Цены на нефть, G7, ООН, ОПЕК, Владимир Путин
09:06 26.09.2022 (обновлено: 10:36 26.09.2022)
Ограничение цен на нефть создаст дисбаланс, заявил глава МИД Венесуэлы
Глава МИД Венесуэлы: ограничения цен на российскую нефть ударят по тем, кто их ввел