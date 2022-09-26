https://ria.ru/20220926/napadenie-1819470274.html

Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой

Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой - РИА Новости, 26.09.2022

Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой

Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не было, его личность устанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:52

2022-09-26T11:52

2022-09-26T12:08

россия

ижевск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не было, его личность устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется. Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших."Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сказали в ведомстве.

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россия

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ижевск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске