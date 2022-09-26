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Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой - РИА Новости, 26.09.2022
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Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой
Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой
Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не было, его личность устанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:52
2022-09-26T12:08
россия
ижевск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не было, его личность устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется. Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших."Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, ижевск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Россия, Ижевск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
11:52 26.09.2022 (обновлено: 12:08 26.09.2022)
 
Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой

В СК заявили, что напавший на школу в Ижевске покончил с собой

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не было, его личность устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется. Для помощи всем пострадавшим Минздрав РФ направил в Ижевск группу специалистов, власти Удмуртии в свою очередь рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям погибших и пострадавших.
"Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сказали в ведомстве.
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РоссияИжевскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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