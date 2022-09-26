https://ria.ru/20220926/nalog-1819549952.html

Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией

Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией - РИА Новости, 26.09.2022

Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией. Документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:26

2022-09-26T15:26

2022-09-26T20:05

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией. Документ опубликован на портале правовой информации."Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой обязательств по соглашению <...> об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года, постановляю: <...> приостановить действие соглашения <...>", — говорится в тексте.Уточняется, что соглашение прекращает действовать до тех пор, пока Латвия не устранит допущенные ею нарушения, либо до истечения срока действия самого соглашения.Глава государства также поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.Ранее МИД Латвии сообщил о приостановке с 16 мая межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Помимо этого, Рига с 1 августа приостановила действие некоторых договоров с Россией, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов.

https://ria.ru/20220919/latviya-1817750625.html

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

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россия, латвия, владимир путин, госдума рф, экономика