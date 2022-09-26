https://ria.ru/20220926/murashko-1819516896.html

Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022

Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, там он посетит медучреждения, где проходят лечение пострадавшие при стрельбе в школе, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:52

2022-09-26T13:52

2022-09-26T13:52

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, там он посетит медучреждения, где проходят лечение пострадавшие при стрельбе в школе, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск. Министр посетит медицинские учреждения, в которых проходят лечение пострадавшие, примет участие в заседании оперативного штаба", - сказал Кузнецов журналистам.О уточнил, что в Ижевск также по поручению министра направлены хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, специалисты федерального центра медицины катастроф. Дополнительная бригада медиков направлена в Ижевск вертолетом из Татарстана.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819506376.html

россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), происшествия