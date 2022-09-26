https://ria.ru/20220926/murashko-1819516896.html
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, там он посетит медучреждения, где проходят лечение пострадавшие при стрельбе в школе, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:52
2022-09-26T13:52
2022-09-26T13:52
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, там он посетит медучреждения, где проходят лечение пострадавшие при стрельбе в школе, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск. Министр посетит медицинские учреждения, в которых проходят лечение пострадавшие, примет участие в заседании оперативного штаба", - сказал Кузнецов журналистам.О уточнил, что в Ижевск также по поручению министра направлены хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, специалисты федерального центра медицины катастроф. Дополнительная бригада медиков направлена в Ижевск вертолетом из Татарстана.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819506376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), происшествия
Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Происшествия
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Глава Минздрава Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, там он посетит медучреждения, где проходят лечение пострадавшие при стрельбе в школе, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск. Министр посетит медицинские учреждения, в которых проходят лечение пострадавшие, примет участие в заседании оперативного штаба", - сказал Кузнецов журналистам.
О уточнил, что в Ижевск также по поручению министра направлены хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, специалисты федерального центра медицины катастроф. Дополнительная бригада медиков направлена в Ижевск вертолетом из Татарстана.