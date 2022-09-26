https://ria.ru/20220926/mosbirzha-1819441010.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 26.09.2022

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:31

2022-09-26T10:31

2022-09-26T10:31

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки.К 10.12 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,07%, до 1083,91 пункта.Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи опускался на 5,78%, до 1969,06 пункта, впервые с 24 февраля.В лидерах падения котировок - акции ВТБ (-5%), "Газпрома" (-4,58%), Сбербанка (-3,53%).

https://ria.ru/20220926/neft-1819424990.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия