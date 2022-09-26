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Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 26.09.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:31
2022-09-26T10:31
2022-09-26T10:31
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россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки.К 10.12 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,07%, до 1083,91 пункта.Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи опускался на 5,78%, до 1969,06 пункта, впервые с 24 февраля.В лидерах падения котировок - акции ВТБ (-5%), "Газпрома" (-4,58%), Сбербанка (-3,53%).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, потеряв 5,78 процента
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных
торговой площадки.
К 10.12 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,07%, до 1083,91 пункта.
Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи опускался на 5,78%, до 1969,06 пункта, впервые с 24 февраля.
В лидерах падения котировок - акции ВТБ (-5%), "Газпрома" (-4,58%), Сбербанка (-3,53%).