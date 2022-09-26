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Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 26.09.2022
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 26.09.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:31
2022-09-26T10:31
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки.К 10.12 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,07%, до 1083,91 пункта.Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи опускался на 5,78%, до 1969,06 пункта, впервые с 24 февраля.В лидерах падения котировок - акции ВТБ (-5%), "Газпрома" (-4,58%), Сбербанка (-3,53%).
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
10:31 26.09.2022
 
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, потеряв 5,78 процента

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 февраля опустился ниже 2000 пунктов и падал максимально на 5,78%, следует из данных торговой площадки.
К 10.12 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,07%, до 1083,91 пункта.
Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи опускался на 5,78%, до 1969,06 пункта, впервые с 24 февраля.
В лидерах падения котировок - акции ВТБ (-5%), "Газпрома" (-4,58%), Сбербанка (-3,53%).
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 09:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 14 января
 
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