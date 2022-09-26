https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819596989.html

"Объясняем.рф" сообщил, что повестки могут вручать в любое время суток

"Объясняем.рф" сообщил, что повестки могут вручать в любое время суток - РИА Новости, 26.09.2022

"Объясняем.рф" сообщил, что повестки могут вручать в любое время суток

Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно, сообщили на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:23

2022-09-26T17:23

2022-09-26T18:41

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно, сообщили на портале Объясняем.рф."Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф