https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819528009.html
Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора
Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора - РИА Новости, 26.09.2022
Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора
Трое призывников в рамках частичной мобилизации женились на своих девушках прямо в предварительном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области, после чего РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:25
2022-09-26T16:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
ростовская область
батайск
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БАТАЙСК (Ростовская область), 26 сен - РИА Новости. Трое призывников в рамках частичной мобилизации женились на своих девушках прямо в предварительном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области, после чего их отправили в воинские части, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник они явились в предварительный пункт сбора, где для них подготовили короткую церемонию бракосочетания.Одна из пар, Дмитрий и Евгения Набоковы, должны были расписаться в конце октября, но после получения повестки решили оформить отношения уже сейчас."Все будет хорошо, я настроен позитивно. Пройдет время определенное, вернусь домой, и все", - сказал Дмитрий журналистам.Его супруга добавила, что понимает решение мужа. "Считаю его героем", - с гордостью сказала она.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
2022-09-26T14:25
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PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество, ростовская область, батайск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество, Ростовская область, Батайск
14:25 26.09.2022 (обновлено: 16:30 26.09.2022)
Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора
Трое ростовских мобилизованных женились на девушках прямо в пункте сбора в Батайске
БАТАЙСК (Ростовская область), 26 сен - РИА Новости. Трое призывников в рамках частичной мобилизации женились на своих девушках прямо в предварительном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области, после чего их отправили в воинские части, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник они явились в предварительный пункт сбора, где для них подготовили короткую церемонию бракосочетания.
Одна из пар, Дмитрий и Евгения Набоковы, должны были расписаться в конце октября, но после получения повестки решили оформить отношения уже сейчас.
"Все будет хорошо, я настроен позитивно. Пройдет время определенное, вернусь домой, и все", - сказал Дмитрий журналистам.
Его супруга добавила, что понимает решение мужа. "Считаю его героем", - с гордостью сказала она.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация
. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.