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Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора

Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора - РИА Новости, 26.09.2022

Трое ростовских мобилизованных оформили брак прямо в пункте сбора

Трое призывников в рамках частичной мобилизации женились на своих девушках прямо в предварительном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области, после чего РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:25

2022-09-26T14:25

2022-09-26T16:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

ростовская область

батайск

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БАТАЙСК (Ростовская область), 26 сен - РИА Новости. Трое призывников в рамках частичной мобилизации женились на своих девушках прямо в предварительном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области, после чего их отправили в воинские части, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник они явились в предварительный пункт сбора, где для них подготовили короткую церемонию бракосочетания.Одна из пар, Дмитрий и Евгения Набоковы, должны были расписаться в конце октября, но после получения повестки решили оформить отношения уже сейчас."Все будет хорошо, я настроен позитивно. Пройдет время определенное, вернусь домой, и все", - сказал Дмитрий журналистам.Его супруга добавила, что понимает решение мужа. "Считаю его героем", - с гордостью сказала она.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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батайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка. 2022-09-26T14:25 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество, ростовская область, батайск