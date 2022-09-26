https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819527633.html
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных - РИА Новости, 26.09.2022
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:55
общество
айсен николаев
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_24b14ed3bb4055d4c82129d7b89b991c.jpg
ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи."Подписал указ "О мерах поддержки семей военнослужащих" в целях поддержки семей военнослужащих, мобилизованных… Всем семьям военнослужащих будет оказана… единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Отмечается, что указом главы республики утверждены все меры поддержки семей мобилизованных, озвученные накануне.Ранее Николаев внес предложения в правительство республики о мерах поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. Он предложил определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, а также освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819484951.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a1ea84262c7b19f0d668c11dcffd4cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Общество, Айсен Николаев, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
14:25 26.09.2022 (обновлено: 14:55 26.09.2022)
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
В Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям призванных в рамках частичной мобилизации