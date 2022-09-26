https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819527633.html

Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных

Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных - РИА Новости, 26.09.2022

Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных

Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:25

2022-09-26T14:25

2022-09-26T14:55

общество

айсен николаев

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи."Подписал указ "О мерах поддержки семей военнослужащих" в целях поддержки семей военнослужащих, мобилизованных… Всем семьям военнослужащих будет оказана… единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Отмечается, что указом главы республики утверждены все меры поддержки семей мобилизованных, озвученные накануне.Ранее Николаев внес предложения в правительство республики о мерах поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. Он предложил определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, а также освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819484951.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)