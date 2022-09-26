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Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных - РИА Новости, 26.09.2022
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https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819527633.html
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных - РИА Новости, 26.09.2022
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:55
общество
айсен николаев
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи."Подписал указ "О мерах поддержки семей военнослужащих" в целях поддержки семей военнослужащих, мобилизованных… Всем семьям военнослужащих будет оказана… единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Отмечается, что указом главы республики утверждены все меры поддержки семей мобилизованных, озвученные накануне.Ранее Николаев внес предложения в правительство республики о мерах поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. Он предложил определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, а также освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов.
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общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Общество, Айсен Николаев, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
14:25 26.09.2022 (обновлено: 14:55 26.09.2022)
 
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных

В Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям призванных в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Семьям призванных в рамках частичной мобилизации якутян выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи.
"Подписал указ "О мерах поддержки семей военнослужащих" в целях поддержки семей военнослужащих, мобилизованных… Всем семьям военнослужащих будет оказана… единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей", - заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
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Отмечается, что указом главы республики утверждены все меры поддержки семей мобилизованных, озвученные накануне.
Ранее Николаев внес предложения в правительство республики о мерах поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. Он предложил определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, а также освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов.
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоАйсен НиколаевЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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