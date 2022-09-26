https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819497148.html

Клишас предложил коллеге не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы

Клишас предложил коллеге не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы - РИА Новости, 26.09.2022

Клишас предложил коллеге не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы

Российские законодатели должны уделить внимание вопросам соцподдержки подлежащих частичной мобилизации граждан и нарушений в ходе этой мобилизации, а не... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:59

2022-09-26T12:59

2022-09-26T13:04

общество

совет федерации рф

андрей клишас

сергей цеков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские законодатели должны уделить внимание вопросам соцподдержки подлежащих частичной мобилизации граждан и нарушений в ходе этой мобилизации, а не нагнетать ситуацию, призывая закрыть границу для всех россиян призывного возраста, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что необходимо запретить выезд за границу всем россиянам призывного возраста. Также он предложил повысить штраф за уклонение от поручения повестки вплоть до уголовного наказания."Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ", - написал Клишас в своём Telegram-канале, приведя высказывание Цекова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, андрей клишас, сергей цеков, частичная мобилизация в россии