12:59 26.09.2022 (обновлено: 13:04 26.09.2022)
Клишас предложил коллеге не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы
Сенатор Клишас предложил Цекову не нагнетать ситуацию призывами закрыть границы
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские законодатели должны уделить внимание вопросам соцподдержки подлежащих частичной мобилизации граждан и нарушений в ходе этой мобилизации, а не нагнетать ситуацию, призывая закрыть границу для всех россиян призывного возраста, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что необходимо запретить выезд за границу всем россиянам призывного возраста. Также он предложил повысить штраф за уклонение от поручения повестки вплоть до уголовного наказания.
"Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ", - написал Клишас в своём Telegram-канале, приведя высказывание Цекова.