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В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста - РИА Новости, 26.09.2022
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В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста
В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста - РИА Новости, 26.09.2022
В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста
Гражданам, находящимся в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:02
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совет федерации рф
общество
сергей цеков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гражданам, находящимся в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что, в соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
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совет федерации рф, общество, сергей цеков, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Общество, Сергей Цеков, Частичная мобилизация в России
11:02 26.09.2022 (обновлено: 11:12 26.09.2022)
 
В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гражданам, находящимся в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.
Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что, в соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
 
Совет Федерации РФОбществоСергей ЦековЧастичная мобилизация в России
 
 
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