https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819450931.html

В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста - РИА Новости, 26.09.2022

В Совфеде предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

Гражданам, находящимся в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:02

2022-09-26T11:02

2022-09-26T11:12

совет федерации рф

общество

сергей цеков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гражданам, находящимся в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что, в соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, сергей цеков, частичная мобилизация в россии