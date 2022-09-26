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Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку - РИА Новости, 26.09.2022
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку
Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:19
2022-09-26T10:19
2022-09-26T10:19
здоровье - общество
сергей шойгу
мурманская область
санкт-петербург
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки", - сказал Чибис. Он отметил, что в первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил в армии не более пяти лет назад и имеет навыки военной службы.Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируется призвать около тысячи человек. Власти решили выделять семьям мобилизованных по 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Мурманская область, Санкт-Петербург, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку
Глава Мурманской области Чибис: первые мобилизованные из региона отправятся на подготовку