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Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку - РИА Новости, 26.09.2022
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Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку - РИА Новости, 26.09.2022
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку
Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:19
2022-09-26T10:19
здоровье - общество
сергей шойгу
мурманская область
санкт-петербург
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки", - сказал Чибис. Он отметил, что в первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил в армии не более пяти лет назад и имеет навыки военной службы.Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируется призвать около тысячи человек. Власти решили выделять семьям мобилизованных по 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, сергей шойгу, мурманская область, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Мурманская область, Санкт-Петербург, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
10:19 26.09.2022
 
Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку

Глава Мурманской области Чибис: первые мобилизованные из региона отправятся на подготовку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки", - сказал Чибис. Он отметил, что в первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил в армии не более пяти лет назад и имеет навыки военной службы.
Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируется призвать около тысячи человек. Власти решили выделять семьям мобилизованных по 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуМурманская областьСанкт-ПетербургРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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