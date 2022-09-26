https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819437540.html

Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку

Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку - РИА Новости, 26.09.2022

Первая группа мобилизованных из Мурманской области отправится на подготовку

Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:19

2022-09-26T10:19

2022-09-26T10:19

здоровье - общество

сергей шойгу

мурманская область

санкт-петербург

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Первая группа, сформированная в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, в понедельник отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки, сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки", - сказал Чибис. Он отметил, что в первую очередь мобилизуют тех, кто отслужил в армии не более пяти лет назад и имеет навыки военной службы.Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируется призвать около тысячи человек. Власти решили выделять семьям мобилизованных по 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

мурманская область

санкт-петербург

россия

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