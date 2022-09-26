https://ria.ru/20220926/minsk-1819434739.html
Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей
Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей
Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:06
2022-09-26T10:06
2022-09-26T16:47
в мире
белоруссия
владимир макей
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей."Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий", - сказал Макей.По его словам, Белоруссия заинтересована в том, чтобы регион жил в мире и чтобы это спокойствие обеспечивало Минску стабильное политическое и экономическое развитие государства и общества.Как указал глава МИД, если бы переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжался, в итоговом документе были бы прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон."Без Беларуси, которая находится в центре Европы, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности тоже невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно", - добавил он.Макей признался, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до того, как переговоры с Киевом прервались, обсуждался солидный итоговый документ толщиной более двух сантиметров.Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, владимир макей , россия, украина, киев, минск, сергей лавров
В мире, Белоруссия, Владимир Макей , Россия, Украина, Киев, Минск, Сергей Лавров
10:06 26.09.2022 (обновлено: 16:47 26.09.2022)
Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей
МИД Белоруссии попросил гарантий безопасности в случае мирного договора Москвы и Киева
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий", - сказал Макей.
"Мы хотели бы тоже иметь конкретные, определенные гарантии безопасности для Беларуси. Это абсолютно естественно", - подчеркнул он.
По его словам, Белоруссия заинтересована в том, чтобы регион жил в мире и чтобы это спокойствие обеспечивало Минску стабильное политическое и экономическое развитие государства и общества.
"Мы говорили о том, что Беларусь тоже должна участвовать в заключительных договоренностях еще в марте-апреле, когда шел переговорный процесс. Речь не идет о том, что мы хотим что-то выторговать", - добавил он.
Как указал глава МИД, если бы переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжался, в итоговом документе были бы прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон.
"Без Беларуси, которая находится в центре Европы
, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности тоже невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно", - добавил он.
Макей признался, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова
, до того, как переговоры с Киевом прервались, обсуждался солидный итоговый документ толщиной более двух сантиметров.