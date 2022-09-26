https://ria.ru/20220926/minsk-1819434739.html

Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей

Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022

Минску нужны гарантии в случае договоренностей Москвы и Киева, заявил Макей

Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:06

2022-09-26T10:06

2022-09-26T16:47

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владимир макей

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей."Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий", - сказал Макей.По его словам, Белоруссия заинтересована в том, чтобы регион жил в мире и чтобы это спокойствие обеспечивало Минску стабильное политическое и экономическое развитие государства и общества.Как указал глава МИД, если бы переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжался, в итоговом документе были бы прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон."Без Беларуси, которая находится в центре Европы, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности тоже невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно", - добавил он.Макей признался, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до того, как переговоры с Киевом прервались, обсуждался солидный итоговый документ толщиной более двух сантиметров.Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220925/belorussiya-1819395136.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, владимир макей , россия, украина, киев, минск, сергей лавров