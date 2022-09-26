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Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/minoborony-1819472652.html
Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков
Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков - РИА Новости, 26.09.2022
Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков
Вооруженные силы РФ высокоточным ударом в Николаевской области уничтожили до пятидесяти украинских боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:56
2022-09-26T17:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
николаевская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным ударом в Николаевской области уничтожили до пятидесяти украинских боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220926/himars-1819474237.html
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, николаевская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Николаевская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
11:56 26.09.2022 (обновлено: 17:35 26.09.2022)
 
Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков

ВС России высокоточным ударом уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным ударом в Николаевской области уничтожили до пятидесяти украинских боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияНиколаевская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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