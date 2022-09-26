https://ria.ru/20220926/minoborony-1819472652.html

Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков

Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков - РИА Новости, 26.09.2022

Российские силы уничтожили в Николаевской области до 50 украинских боевиков

Вооруженные силы РФ высокоточным ударом в Николаевской области уничтожили до пятидесяти украинских боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:56

2022-09-26T11:56

2022-09-26T17:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

николаевская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным ударом в Николаевской области уничтожили до пятидесяти украинских боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220926/himars-1819474237.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, николаевская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины