https://ria.ru/20220926/melitopol-1819430293.html

В центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 26.09.2022

В центре Мелитополя прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Мелитополя, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:39

2022-09-26T09:39

2022-09-26T10:19

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

происшествия

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Мелитополя, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Подробности происшествия уточняются.На данный момент причины взрыва устанавливаются, сказал он. "Сейчас выехали аварийные службы и следственные органы изучать природу этого взрыва… Пока звонков о пострадавших нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".

https://ria.ru/20220925/melitopol-1819374724.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия, украина, россия, ситуация в днр и лнр