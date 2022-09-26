https://ria.ru/20220926/melitopol-1819430293.html
В центре Мелитополя прогремел взрыв
В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 26.09.2022
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Взрыв прогремел в центре Мелитополя, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:39
2022-09-26T09:39
2022-09-26T10:19
специальная военная операция на украине
мелитополь
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происшествия
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россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Мелитополя, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Подробности происшествия уточняются.На данный момент причины взрыва устанавливаются, сказал он. "Сейчас выехали аварийные службы и следственные органы изучать природу этого взрыва… Пока звонков о пострадавших нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
https://ria.ru/20220925/melitopol-1819374724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:39 26.09.2022 (обновлено: 10:19 26.09.2022)
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Власти Мелитополя сообщили о взрыве в центре города