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В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/melitopol-1819421757.html
В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку
В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку - РИА Новости, 26.09.2022
В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку
Следователи в Мелитополе обнаружили в доме у подорвавшегося по неосторожности украинского боевика взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:08
2022-09-26T09:19
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 сен - РИА Новости. Следователи в Мелитополе обнаружили в доме у подорвавшегося по неосторожности украинского боевика взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), передает корреспондент РИА Новости.Накануне вечером на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.Корреспондент РИА Новости вместе со специалистами оказался в доме боевика во время обыска и следственных мероприятий, в ходе которых были обнаружены десятки элементов и деталей для сбора взрывчатки. Следователи оперативно установили его личность и место жительства; в его доме нашли, в частности, взрыватели и разные детали для СВУ.
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Кадры из квартиры украинского боевика, случайно подорвавшего себя в Мелитополе
Кадры из дома украинского боевика, случайно подорвавшего себя в Мелитополе
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мелитополь, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире
09:08 26.09.2022 (обновлено: 09:19 26.09.2022)
 
В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку

В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку и детали для изготовления СВУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 сен - РИА Новости. Следователи в Мелитополе обнаружили в доме у подорвавшегося по неосторожности украинского боевика взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.
Корреспондент РИА Новости вместе со специалистами оказался в доме боевика во время обыска и следственных мероприятий, в ходе которых были обнаружены десятки элементов и деталей для сбора взрывчатки. Следователи оперативно установили его личность и место жительства; в его доме нашли, в частности, взрыватели и разные детали для СВУ.
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