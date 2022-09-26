https://ria.ru/20220926/melitopol-1819421757.html

В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку

В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку - РИА Новости, 26.09.2022

В доме подорвавшегося в Мелитополе боевика нашли взрывчатку

Следователи в Мелитополе обнаружили в доме у подорвавшегося по неосторожности украинского боевика взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:08

2022-09-26T09:08

2022-09-26T09:19

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 26 сен - РИА Новости. Следователи в Мелитополе обнаружили в доме у подорвавшегося по неосторожности украинского боевика взрывчатку с пультом дистанционного управления и множество комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), передает корреспондент РИА Новости.Накануне вечером на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.Корреспондент РИА Новости вместе со специалистами оказался в доме боевика во время обыска и следственных мероприятий, в ходе которых были обнаружены десятки элементов и деталей для сбора взрывчатки. Следователи оперативно установили его личность и место жительства; в его доме нашли, в частности, взрыватели и разные детали для СВУ.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

мелитополь

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Кадры из квартиры украинского боевика, случайно подорвавшего себя в Мелитополе Кадры из дома украинского боевика, случайно подорвавшего себя в Мелитополе 2022-09-26T09:08 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, в мире