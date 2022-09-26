https://ria.ru/20220926/marshrutka-1819634099.html

В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода

В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 26.09.2022

В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода

Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:33

2022-09-26T19:33

2022-09-26T21:04

дтп

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.ДТП произошло в 19.45 (18.45 мск) у дома №10 по улице Песчано-Уметская."Произошел наезд пассажирского маршрутного автомобиля "Газель" на пешехода... Погиб... мужчина 49 лет, житель Энгельсского района", - написал Костин в Telegram-канале.Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительной информации, за рулем маршрутки находился 36-летний водитель. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что авария произошла вблизи остановки общественного транспорта в темное время, при этом фонарей вблизи места ДТП не видно.

https://ria.ru/20220925/ubiystvo-1819287640.html

https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, саратов, россия, саратовская область, гибдд мвд рф