https://ria.ru/20220926/marshrutka-1819634099.html
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 26.09.2022
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода
Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:33
2022-09-26T19:33
2022-09-26T21:04
дтп
происшествия
авто
саратов
россия
саратовская область
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.ДТП произошло в 19.45 (18.45 мск) у дома №10 по улице Песчано-Уметская."Произошел наезд пассажирского маршрутного автомобиля "Газель" на пешехода... Погиб... мужчина 49 лет, житель Энгельсского района", - написал Костин в Telegram-канале.Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительной информации, за рулем маршрутки находился 36-летний водитель. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что авария произошла вблизи остановки общественного транспорта в темное время, при этом фонарей вблизи места ДТП не видно.
https://ria.ru/20220925/ubiystvo-1819287640.html
https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, саратов, россия, саратовская область, гибдд мвд рф
ДТП, Происшествия, Авто, Саратов, Россия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
19:33 26.09.2022 (обновлено: 21:04 26.09.2022)
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода
В Саратове маршрутный микроавтобус насмерть сбил пешехода