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В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 26.09.2022
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В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода - РИА Новости, 26.09.2022
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода
Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:33
2022-09-26T21:04
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.ДТП произошло в 19.45 (18.45 мск) у дома №10 по улице Песчано-Уметская."Произошел наезд пассажирского маршрутного автомобиля "Газель" на пешехода... Погиб... мужчина 49 лет, житель Энгельсского района", - написал Костин в Telegram-канале.Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительной информации, за рулем маршрутки находился 36-летний водитель. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что авария произошла вблизи остановки общественного транспорта в темное время, при этом фонарей вблизи места ДТП не видно.
https://ria.ru/20220925/ubiystvo-1819287640.html
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дтп, происшествия, авто, саратов, россия, саратовская область, гибдд мвд рф
ДТП, Происшествия, Авто, Саратов, Россия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
19:33 26.09.2022 (обновлено: 21:04 26.09.2022)
 
В Саратове маршрутка насмерть сбила пешехода

В Саратове маршрутный микроавтобус насмерть сбил пешехода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в Саратове в понедельник насмерть сбил пешехода, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.
ДТП произошло в 19.45 (18.45 мск) у дома №10 по улице Песчано-Уметская.
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"Произошел наезд пассажирского маршрутного автомобиля "Газель" на пешехода... Погиб... мужчина 49 лет, житель Энгельсского района", - написал Костин в Telegram-канале.
Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительной информации, за рулем маршрутки находился 36-летний водитель. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что авария произошла вблизи остановки общественного транспорта в темное время, при этом фонарей вблизи места ДТП не видно.
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