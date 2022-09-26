Рейтинг@Mail.ru
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819440538.html
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:30
2022-09-26T10:41
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118393_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_93c444a67d09bfacf39134aa215f34de.jpg
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Первый (президент Белоруссии – ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118393_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_dc323c597b0fff4e45db390dae7479eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика
10:30 26.09.2022 (обновлено: 10:41 26.09.2022)
 
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко

"Пул Первого": Путин и Лукашенко проведут встречу 26 сентября в России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Первый (президент Белоруссии – ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 15:12
Лукашенко назвал Путина старшим братом
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала