https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819440538.html

СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко

СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:30

2022-09-26T10:30

2022-09-26T10:41

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Первый (президент Белоруссии – ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика