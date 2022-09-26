https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819440538.html
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:30
2022-09-26T10:30
2022-09-26T10:41
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Первый (президент Белоруссии – ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика
10:30 26.09.2022 (обновлено: 10:41 26.09.2022)
СМИ анонсировали встречу Путина и Лукашенко
"Пул Первого": Путин и Лукашенко проведут встречу 26 сентября в России