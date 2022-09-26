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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара - РИА Новости, 26.09.2022
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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара - РИА Новости, 26.09.2022
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара
В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:33
2022-09-26T19:56
в мире
луганская народная республика
новоайдар
вооруженные силы украины
новоайдарский район
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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости."Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Алексея Байова за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населенного пункта Новоайдар", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что именно по наводке Байова ВСУ утром 21 сентября обстреляли поселок из РСЗО HIMARS.Как сообщил сам задержанный, он передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том числе о скоплении и передвижении военной техники России и Народной милиции ЛНР по территории республики.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.При этом киевский режим продолжает обстрелы освобожденных территорий, на которых проводится референдум, и всячески пытаются сорвать голосование, организуя теракты.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819555097.html
https://ria.ru/20220926/himars-1819599711.html
луганская народная республика
новоайдар
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в мире, луганская народная республика, новоайдар, вооруженные силы украины, новоайдарский район
В мире, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Вооруженные силы Украины, Новоайдарский район
17:33 26.09.2022 (обновлено: 19:56 26.09.2022)
 
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара

В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости.
"Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Алексея Байова за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населенного пункта Новоайдар", — рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что именно по наводке Байова ВСУ утром 21 сентября обстреляли поселок из РСЗО HIMARS.
Как сообщил сам задержанный, он передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том числе о скоплении и передвижении военной техники России и Народной милиции ЛНР по территории республики.

"Я очень раскаиваюсь, совершил огромную ошибку, я не знал, что будут стрелять туда (по гражданским объектам Новоайдара. — Прим. ред.), поверил своему руководству, Telegram-каналам (проукраинским. — Прим. ред.), — сказал Байов.

Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
При этом киевский режим продолжает обстрелы освобожденных территорий, на которых проводится референдум, и всячески пытаются сорвать голосование, организуя теракты.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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