17:33 26.09.2022 (обновлено: 19:56 26.09.2022)
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара из HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости.
"Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Алексея Байова за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населенного пункта Новоайдар", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что именно по наводке Байова ВСУ утром 21 сентября обстреляли поселок из РСЗО HIMARS.
Как сообщил сам задержанный, он передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том числе о скоплении и передвижении военной техники России и Народной милиции ЛНР по территории республики.
"Я очень раскаиваюсь, совершил огромную ошибку, я не знал, что будут стрелять туда (по гражданским объектам Новоайдара. — Прим. ред.), поверил своему руководству, Telegram-каналам (проукраинским. — Прим. ред.), — сказал Байов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
При этом киевский режим продолжает обстрелы освобожденных территорий, на которых проводится референдум, и всячески пытаются сорвать голосование, организуя теракты.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.