https://ria.ru/20220926/lnr-1819600915.html

В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара

В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара - РИА Новости, 26.09.2022

В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, координировавшего обстрелы Новоайдара

В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:33

2022-09-26T17:33

2022-09-26T19:56

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луганская народная республика

новоайдар

вооруженные силы украины

новоайдарский район

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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ, сообщил источник РИА Новости."Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Алексея Байова за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населенного пункта Новоайдар", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что именно по наводке Байова ВСУ утром 21 сентября обстреляли поселок из РСЗО HIMARS.Как сообщил сам задержанный, он передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том числе о скоплении и передвижении военной техники России и Народной милиции ЛНР по территории республики.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.При этом киевский режим продолжает обстрелы освобожденных территорий, на которых проводится референдум, и всячески пытаются сорвать голосование, организуя теракты.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220926/obstrel-1819555097.html

https://ria.ru/20220926/himars-1819599711.html

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новоайдарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, новоайдар, вооруженные силы украины, новоайдарский район