МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия
Дейнего считает, что после вхождения ЛНР в Россию Киев не сможет стрелять западным оружием
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПлакат "С Россией навсегда" в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска
Плакат "С Россией навсегда" в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики начнет действовать после вступления ЛНР в состав РФ.
"Они (украинские войска – ред.) используют все доступные украинским националистам западные средства вооружения, и складывается впечатление, что они пытаются израсходовать весь боезапас, который у них накопился к этому моменту. Понимая то, что с момента, когда пройдут референдумы, мы станем частью Российской Федерации, в отношении нас начнут работать те запреты, которые установлены Западом на применение своего оружия по территории РФ", - сказал Дейнего журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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