Рейтинг@Mail.ru
МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/lnr-1819465235.html
МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия
МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия - РИА Новости, 26.09.2022
МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:42
2022-09-26T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
владислав дейнего
луганская народная республика
референдум в донбассе
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818418164_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_aa43fc8acafb3955f5555712e6a01263.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики начнет действовать после вступления ЛНР в состав РФ."Они (украинские войска – ред.) используют все доступные украинским националистам западные средства вооружения, и складывается впечатление, что они пытаются израсходовать весь боезапас, который у них накопился к этому моменту. Понимая то, что с момента, когда пройдут референдумы, мы станем частью Российской Федерации, в отношении нас начнут работать те запреты, которые установлены Западом на применение своего оружия по территории РФ", - сказал Дейнего журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818418164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12ab1ddaa0ac3b2b6c20cbbf8e8f058e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владислав дейнего, луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владислав Дейнего, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
11:42 26.09.2022
 
МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия

Дейнего считает, что после вхождения ЛНР в Россию Киев не сможет стрелять западным оружием

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПлакат "С Россией навсегда" в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Плакат "С Россией навсегда" в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики начнет действовать после вступления ЛНР в состав РФ.
"Они (украинские войска – ред.) используют все доступные украинским националистам западные средства вооружения, и складывается впечатление, что они пытаются израсходовать весь боезапас, который у них накопился к этому моменту. Понимая то, что с момента, когда пройдут референдумы, мы станем частью Российской Федерации, в отношении нас начнут работать те запреты, которые установлены Западом на применение своего оружия по территории РФ", - сказал Дейнего журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала