https://ria.ru/20220926/lnr-1819465235.html

МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия

МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия - РИА Новости, 26.09.2022

МИД ЛНР надеется, что вступление в Россию защитит от западного оружия

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:42

2022-09-26T11:42

2022-09-26T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

владислав дейнего

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что запрет на использование Киевом западного оружия при обстрелах территории Луганской Народной Республики начнет действовать после вступления ЛНР в состав РФ."Они (украинские войска – ред.) используют все доступные украинским националистам западные средства вооружения, и складывается впечатление, что они пытаются израсходовать весь боезапас, который у них накопился к этому моменту. Понимая то, что с момента, когда пройдут референдумы, мы станем частью Российской Федерации, в отношении нас начнут работать те запреты, которые установлены Западом на применение своего оружия по территории РФ", - сказал Дейнего журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владислав дейнего, луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, украина, вооруженные силы украины