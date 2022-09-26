https://ria.ru/20220926/lnr-1819422674.html

Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить

Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить - РИА Новости, 26.09.2022

Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить

Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:12

2022-09-26T09:12

2022-09-26T16:06

в мире

рубежное

вооруженные силы украины

цик лнр

луганская народная республика

елена кравченко

сцкк

россия

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее она сообщила, что украинские войска обстреляли школу в Рубежном, в которой был расположен избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. По данным представительства ЛНР в СЦКК, город был обстрелян из американских РСЗО HIMARS."Пострадавших у нас нет… Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности", - заявила Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819274487.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819417635.html

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луганская народная республика

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в мире, рубежное, вооруженные силы украины, цик лнр, луганская народная республика, елена кравченко, сцкк, россия