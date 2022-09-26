09:12 26.09.2022 (обновлено: 16:06 26.09.2022)
Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить
ЦИК ЛНР: документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении к России ЛНР
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении к России ЛНР
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее она сообщила, что украинские войска обстреляли школу в Рубежном, в которой был расположен избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. По данным представительства ЛНР в СЦКК, город был обстрелян из американских РСЗО HIMARS.
"Пострадавших у нас нет… Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности", - заявила Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.