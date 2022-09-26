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Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить - РИА Новости, 26.09.2022
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Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить
Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить - РИА Новости, 26.09.2022
Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить
Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:12
2022-09-26T16:06
в мире
рубежное
вооруженные силы украины
цик лнр
луганская народная республика
елена кравченко
сцкк
россия
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее она сообщила, что украинские войска обстреляли школу в Рубежном, в которой был расположен избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. По данным представительства ЛНР в СЦКК, город был обстрелян из американских РСЗО HIMARS."Пострадавших у нас нет… Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности", - заявила Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, рубежное, вооруженные силы украины, цик лнр, луганская народная республика, елена кравченко, сцкк, россия
В мире, Рубежное, Вооруженные силы Украины, ЦИК ЛНР, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, СЦКК, Россия
09:12 26.09.2022 (обновлено: 16:06 26.09.2022)
 
Документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить

ЦИК ЛНР: документацию на обстрелянном ВСУ избирательном участке удалось сохранить

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении к России ЛНР
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении к России ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении к России ЛНР
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Документацию и бюллетени на референдум удалось сохранить при обстреле школы в Рубежном в ЛНР со стороны украинских войск, заявила в понедельник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее она сообщила, что украинские войска обстреляли школу в Рубежном, в которой был расположен избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. По данным представительства ЛНР в СЦКК, город был обстрелян из американских РСЗО HIMARS.
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"Пострадавших у нас нет… Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности", - заявила Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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