https://ria.ru/20220926/kurs-1819574695.html

Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей

Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей - РИА Новости, 26.09.2022

Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,16 копейки - до 57,999 рубля, курс евро - на 54,73 копейки, до 55,9278 рубля,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:19

2022-09-26T16:19

2022-09-26T16:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,16 копейки - до 57,999 рубля, курс евро - на 54,73 копейки, до 55,9278 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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