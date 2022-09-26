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Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей
Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей - РИА Новости, 26.09.2022
Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,16 копейки - до 57,999 рубля, курс евро - на 54,73 копейки, до 55,9278 рубля,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:19
2022-09-26T16:19
2022-09-26T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,16 копейки - до 57,999 рубля, курс евро - на 54,73 копейки, до 55,9278 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, евро, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, евро, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс евро на вторник опустился ниже 56 рублей
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на вторник, составил 58 рублей, евро — 55,93