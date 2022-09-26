https://ria.ru/20220926/kultura-1819497934.html

Новгородский губернатор вручил работникам культуры ключи от новых квартир

Новгородский губернатор вручил работникам культуры ключи от новых квартир - РИА Новости, 26.09.2022

Новгородский губернатор вручил работникам культуры ключи от новых квартир

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил актерам Новгородского академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского ключи от новых... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:03

2022-09-26T13:03

2022-09-26T13:46

жилье

новгородская область

луганск

великий новгород

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил актерам Новгородского академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского ключи от новых квартир, работа по обеспечению жильем работников культуры продолжится в регионе в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона."Глава региона вручил ключи от новых квартир актерам театра – Светлане Сабаевой и молодой семье Швыденко. Светлана Сабаева приехала в Великий Новгород из Луганска в 2014 году. Кристина и Матвей Швыденко – из Красноярска и Воронежа, здесь они создали семью", - говорится в сообщении.Еще восемь актеров получили от новгородского губернатора сертификаты, подтверждающие предоставление им жилья в 2022 году."Продолжим эти меры поддержки в следующем году – средства заложим в бюджет. Я думаю, что не только актеры, но и другие работники культуры будут получать жилье, оставаясь работать в Новгороде и радовать его жителей и гостей новыми проектами", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Глава региона инициировал программу поддержки работников культуры в апреле в ходе своего ежегодного послания. Для этих целей будут приобретать десять квартир в год. Специалисты, получившие служебное жилье, смогут оформить его в собственность после семи лет работы в регионе в сфере культуры. Финансирование соответствующей программы в 2022 году составляет 40 миллионов рублей.Никитин отметил также, что в 2023 году при поддержке Минкультуры РФ должен начаться капремонт здания Новгородского академического театра драмы. Он пожелал творческому коллективу успехов в новом театральном сезоне, который открылся премьерой спектакля "Мертвые души"."Мне очень приятно слышать от новгородцев и гостей города, какой прекрасный у нас театр и какие интересные здесь постановки, видеть, как люди стремятся попасть в театр – все билеты на открытие сезона раскуплены. Это, конечно, огромная работа, которую вы сделали за последние годы, возродив славу новгородского театра, создав новые смыслы в нем", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20220922/podrostki-1818790564.html

https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html

https://ria.ru/20220920/zerno-1818139387.html

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жилье, новгородская область, луганск, великий новгород, андрей никитин (политик)