https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html

Фонд развития промышленности Кубани увеличил объем поддержки

Фонд развития промышленности Кубани увеличил объем поддержки - РИА Новости, 26.09.2022

Фонд развития промышленности Кубани увеличил объем поддержки

Фонд развития промышленности Кубани в три раза увеличил объем поддержки в 2022 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:17

2022-09-26T19:17

2022-09-26T19:17

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

технологии

крымский район

павловский район

абинский район

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани в три раза увеличил объем поддержки в 2022 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."На модернизацию и расширение предприятий, закупку сырья для выпуска продукции, пополнение оборотных средств с начала 2022 года Фонд развития промышленности направил более 1,8 миллиарда рублей. Это в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", – отметил Кондратьев.По его словам, льготное заемное финансирование, к примеру, позволит фармацевтическому предприятию в Крымском районе запустить производство новых лекарств – аналогов импортным средствам. Кроме того, в Павловском районе создадут производство радиофармацевтических препаратов. Также производители оборудования для нефтегазового комплекса из Абинского района планируют увеличить объем выпуска малогабаритной фонтанной арматуры, что обеспечит импортозамещение в этом сегменте, добавил Кондратьев."В этом году мы докапитализировали Фонд развития промышленности на 1,5 миллиарда рублей. Также запустили гранты предприятиям, расширили линейку продуктов организации. Добавили наиболее востребованные в сегодняшних условиях программы – "Импортозамещение" с самой низкой в России ставкой 0,1% годовых и "Пищевик" – для модернизации предприятий пищевой промышленности", – уточнил Кондратьев.Фонд развития промышленности Краснодарского края был создан в 2018 году. За это время предоставлено 195 льготных займов на общую сумму более 4,4 миллиарда рублей. С поддержкой Фонда с 2018 года предприятия края реализовали более 20 инвестпроектов, создали более 350 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220922/mosty-1818791574.html

https://ria.ru/20220920/prompark-1818292126.html

крымский район

павловский район

абинский район

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экономика, вениамин кондратьев, технологии, крымский район, павловский район, абинский район, фонд развития промышленности