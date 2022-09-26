Фонд развития промышленности Кубани увеличил объем поддержки
Губернатор Кондратьев: фонд развития промышленности Кубани увеличил объем поддержки
Вид на центр Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани в три раза увеличил объем поддержки в 2022 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На модернизацию и расширение предприятий, закупку сырья для выпуска продукции, пополнение оборотных средств с начала 2022 года Фонд развития промышленности направил более 1,8 миллиарда рублей. Это в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", – отметил Кондратьев.
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По его словам, льготное заемное финансирование, к примеру, позволит фармацевтическому предприятию в Крымском районе запустить производство новых лекарств – аналогов импортным средствам. Кроме того, в Павловском районе создадут производство радиофармацевтических препаратов. Также производители оборудования для нефтегазового комплекса из Абинского района планируют увеличить объем выпуска малогабаритной фонтанной арматуры, что обеспечит импортозамещение в этом сегменте, добавил Кондратьев.
"В этом году мы докапитализировали Фонд развития промышленности на 1,5 миллиарда рублей. Также запустили гранты предприятиям, расширили линейку продуктов организации. Добавили наиболее востребованные в сегодняшних условиях программы – "Импортозамещение" с самой низкой в России ставкой 0,1% годовых и "Пищевик" – для модернизации предприятий пищевой промышленности", – уточнил Кондратьев.
Фонд развития промышленности Краснодарского края был создан в 2018 году. За это время предоставлено 195 льготных займов на общую сумму более 4,4 миллиарда рублей. С поддержкой Фонда с 2018 года предприятия края реализовали более 20 инвестпроектов, создали более 350 новых рабочих мест.
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