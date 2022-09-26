https://ria.ru/20220926/kuba-1819578680.html
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков - РИА Новости, 26.09.2022
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков
Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:32
2022-09-26T16:32
2022-09-26T16:32
в мире
куба
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны.За кодекс проголосовали 66,87% граждан, против - 33,13%, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.
https://ria.ru/20220922/kuba-1818580724.html
куба
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков
На Кубе 66,87 процента граждан проголосовали за кодекс, признающий однополые браки
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны.
За кодекс проголосовали 66,87% граждан, против - 33,13%, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.
Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.
Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.
Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.