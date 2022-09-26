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На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков - РИА Новости, 26.09.2022
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На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков - РИА Новости, 26.09.2022
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков
Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:32
2022-09-26T16:32
в мире
куба
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны.За кодекс проголосовали 66,87% граждан, против - 33,13%, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.
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в мире, куба
В мире, Куба
16:32 26.09.2022
 
На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков

На Кубе 66,87 процента граждан проголосовали за кодекс, признающий однополые браки

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны.
За кодекс проголосовали 66,87% граждан, против - 33,13%, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.
Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.
Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.
Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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