https://ria.ru/20220926/kuba-1819578680.html

На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков

На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков - РИА Новости, 26.09.2022

На Кубе проголосовали за легализацию однополых браков

Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:32

2022-09-26T16:32

2022-09-26T16:32

в мире

куба

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Кубинцы проголосовали за новый Семейный кодекс, в том числе узаконивающий однополые браки, сообщает администрация президента страны.За кодекс проголосовали 66,87% граждан, против - 33,13%, приводит администрация итоги референдума, прошедшего на острове накануне. Кодекс признает однополые браки и распространяет на такие семьи право на усыновление.Кроме того, предусматривается, что теперь дети могут быть усыновлены одним человеком или двумя людьми, будь они женаты или просто состоят в отношениях.Кодекс также разрешает суррогатное материнство, но в бесплатной форме - речь о ситуациях, когда женщина хочет помочь паре, которая не может зачать ребенка.Новый кодекс вступает в силу после его принятия на референдуме.

https://ria.ru/20220922/kuba-1818580724.html

куба

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба