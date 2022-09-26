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Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях - РИА Новости, 26.09.2022
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:09
2022-09-26T11:09
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
коммерческая недвижимость
краснодарский край
кавказ
урал
кредит
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Мы отобрали 51 инвестиционный проект по программе льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Инвесторы получат кредиты под три-пять процентов годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования", – написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что данная мера новая и была запущена в прошлом году, чтобы ускорить создание в стране качественных современных гостиниц, санаториев, многофункциональных комплексов."Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70 процентов — будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры", — подчеркнула глава ведомства.Cреди лидеров отбора этого года - Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Там суммарно появится около восьми тысяч новых номеров. Еще около пяти тысяч поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части РФ. "У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости, поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать", — заключила Догузова.
https://ria.ru/20220922/rosturizm-1818818813.html
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кавказ
урал
республика крым
республика алтай
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зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), коммерческая недвижимость, краснодарский край, кавказ, урал, кредит, строительство, отели, гостиницы, новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, республика алтай, дальний восток
Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Коммерческая недвижимость, Краснодарский край, Кавказ, Урал, Кредит, Строительство, Отели, Гостиницы, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Республика Алтай, Дальний Восток
11:09 26.09.2022
 
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях

© Фото предоставлено пресс-службой РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы отобрали 51 инвестиционный проект по программе льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Инвесторы получат кредиты под три-пять процентов годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования", – написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что данная мера новая и была запущена в прошлом году, чтобы ускорить создание в стране качественных современных гостиниц, санаториев, многофункциональных комплексов.
"Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70 процентов — будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры", — подчеркнула глава ведомства.
Cреди лидеров отбора этого года - Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Там суммарно появится около восьми тысяч новых номеров. Еще около пяти тысяч поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части РФ.
"У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости, поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать", — заключила Догузова.
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Коммерческая недвижимостьКраснодарский крайКавказУралКредитСтроительствоОтелиГостиницыНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымРеспублика АлтайДальний Восток
 
 
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