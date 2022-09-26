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Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях - РИА Новости, 26.09.2022

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:09

2022-09-26T11:09

2022-09-26T11:09

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

коммерческая недвижимость

краснодарский край

кавказ

урал

кредит

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Мы отобрали 51 инвестиционный проект по программе льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Инвесторы получат кредиты под три-пять процентов годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования", – написала Догузова в своем Telegram-канале.Она уточнила, что данная мера новая и была запущена в прошлом году, чтобы ускорить создание в стране качественных современных гостиниц, санаториев, многофункциональных комплексов."Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70 процентов — будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры", — подчеркнула глава ведомства.Cреди лидеров отбора этого года - Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Там суммарно появится около восьми тысяч новых номеров. Еще около пяти тысяч поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части РФ. "У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости, поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать", — заключила Догузова.

https://ria.ru/20220922/rosturizm-1818818813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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