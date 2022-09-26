Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание номеров в отелях
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях
© Фото предоставлено пресс-службой РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы отобрали 51 инвестиционный проект по программе льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Инвесторы получат кредиты под три-пять процентов годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования", – написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что данная мера новая и была запущена в прошлом году, чтобы ускорить создание в стране качественных современных гостиниц, санаториев, многофункциональных комплексов.
"Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70 процентов — будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры", — подчеркнула глава ведомства.
Cреди лидеров отбора этого года - Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Там суммарно появится около восьми тысяч новых номеров. Еще около пяти тысяч поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части РФ.
"У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости, поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать", — заключила Догузова.