https://ria.ru/20220926/kredit-1819655022.html

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных граждан

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных граждан - РИА Новости, 26.09.2022

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных граждан

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:17

2022-09-26T21:17

2022-09-26T23:21

ипотека

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. На рассмотрение Госдумы его планируют вынести 27 сентября.Согласно документу, граждане, призванные в рамках частичной мобилизации или проходящие ее по контракту, получат право временно не исполнять свои обязательства или вносить уменьшенный размер платежей во время льготного периода. Его определяет сам заемщик, но он не должен превышать срок военной службы.Такое же право получат заемщики, находящиеся на иждивении у мобилизованных граждан и контрактников: члены семьи, в том числе признанные инвалидами I или II группы, и лица, находящимся под попечительством военного.Все вышеперечисленные граждане смогут в течение всего срока действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. При этом военный имеет право приложить документ, подтверждающий нахождение на службе, а иждивенец —документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.В случае гибели военного во время службы или его смерти из-за ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту (займу), а также по кредитам (займам) находящихся у него на иждивении лиц будут прекращены полностью или частично. При этом правительство вместе с Банком России установит максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военного. Максимальный размер обязательств может отличаться в зависимости от видов кредитов (займов).Комитету Госдумы еще предстоит решить, будет ли законопроект распространяться на контрактников, которые с 24 февраля уже участвуют в специальной военной операции, и у которых есть просроченная задолженность по кредитам. Дополнительно планируют обсудить и перечень граждан, включаемых в число иждивенцев, имеющих право на кредитные каникулы.Кроме того, остается нерегулированным вопрос, связанный с дальнейшим погашением указанных обязательств, в случае получения военным на службе повреждений, приведших к его полной нетрудоспособности, например, инвалидности.Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819652696.html

https://ria.ru/20220926/uklonenie-1819651314.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819641064.html

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ипотека, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, владимир путин, общество