https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819486609.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:30

2022-09-26T12:30

2022-09-26T12:31

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф."За сутки выявлено случаев COVID - 818, госпитализировали 122 пациента", - говорится в сводке по Подмосковью.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1306 человек.

https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819461183.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии