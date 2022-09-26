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В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819486609.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:30
2022-09-26T12:31
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф."За сутки выявлено случаев COVID - 818, госпитализировали 122 пациента", - говорится в сводке по Подмосковью.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1306 человек.
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россия, общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:30 26.09.2022 (обновлено: 12:31 26.09.2022)
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 818 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.
"За сутки выявлено случаев COVID - 818, госпитализировали 122 пациента", - говорится в сводке по Подмосковью.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1306 человек.
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