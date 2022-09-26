https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819486609.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:30
2022-09-26T12:30
2022-09-26T12:31
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 818 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф."За сутки выявлено случаев COVID - 818, госпитализировали 122 пациента", - говорится в сводке по Подмосковью.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1306 человек.
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819461183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:30 26.09.2022 (обновлено: 12:31 26.09.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 122 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 818 новых случаев COVID-19