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В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819475593.html
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2 438 случаев COVID-19, 27 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:03
2022-09-26T12:03
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 438 случаев COVID-19, 27 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2 438, госпитализировано 197 человек, выздоровело 4 354 человек, 27 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3 409 новых случаев заражения.Подобные значения в последний раз наблюдались в Москве в конце июля.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 182 861 случай коронавируса, выздоровели 2 966 028 человек, умерли 45 920 человек.
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москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:03 26.09.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2438 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 438 случаев COVID-19, 27 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2 438, госпитализировано 197 человек, выздоровело 4 354 человек, 27 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 3 409 новых случаев заражения.
Подобные значения в последний раз наблюдались в Москве в конце июля.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 182 861 случай коронавируса, выздоровели 2 966 028 человек, умерли 45 920 человек.
Медицинский работник ставит капельницу пациенту с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:34Распространение коронавируса
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