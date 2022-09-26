https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819475593.html
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2 438 случаев COVID-19, 27 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:03
2022-09-26T12:03
2022-09-26T12:03
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 438 случаев COVID-19, 27 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2 438, госпитализировано 197 человек, выздоровело 4 354 человек, 27 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3 409 новых случаев заражения.Подобные значения в последний раз наблюдались в Москве в конце июля.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 182 861 случай коронавируса, выздоровели 2 966 028 человек, умерли 45 920 человек.
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819461183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2438 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек