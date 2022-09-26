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Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/kopter-1819666855.html
Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера
Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера - РИА Новости, 26.09.2022
Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера
Энгельсский политехникум в Саратовской области передаст в воинские подразделения два квадрокоптера, одному из которых присвоено имя погибшего в ходе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:38
2022-09-26T23:38
специальная военная операция на украине
саратовская область
энгельсский район
энгельс
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Энгельсский политехникум в Саратовской области передаст в воинские подразделения два квадрокоптера, одному из которых присвоено имя погибшего в ходе спецоперации выпускника учреждения Владимира Коржа, сообщила администрация Энгельсского района.Ранее районная администрация сообщила, что 14 сентября в Энгельсе простились с 22-летним командиром взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона Владимиром Коржом, который погиб в ходе спецоперации на Украине и представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Военнослужащий учился в школе №5, а затем в Энгельсском политехникуме по специальности "Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"."Коллектив образовательного учреждения передал в воинские подразделения два квадрокоптера, которые помогут воинам добиваться побед. Один из этих квадрокоптеров - именной, в память о Владимире Корже. Он будет передан в подарок личному составу одной из воинских частей Российской Федерации от студентов и преподавателей государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области "Энгельсский политехникум", - говорится в сообщении.Уточняется, что в техникуме почтили память погибшего выпускника, на этом мероприятии присутствовали его близкие родственники.
https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819661212.html
саратовская область
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саратовская область, энгельсский район, энгельс
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Энгельсский район, Энгельс
23:38 26.09.2022
 
Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера

Энгельсский политехникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Энгельсский политехникум в Саратовской области передаст в воинские подразделения два квадрокоптера, одному из которых присвоено имя погибшего в ходе спецоперации выпускника учреждения Владимира Коржа, сообщила администрация Энгельсского района.
Ранее районная администрация сообщила, что 14 сентября в Энгельсе простились с 22-летним командиром взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона Владимиром Коржом, который погиб в ходе спецоперации на Украине и представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Военнослужащий учился в школе №5, а затем в Энгельсском политехникуме по специальности "Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".
"Коллектив образовательного учреждения передал в воинские подразделения два квадрокоптера, которые помогут воинам добиваться побед. Один из этих квадрокоптеров - именной, в память о Владимире Корже. Он будет передан в подарок личному составу одной из воинских частей Российской Федерации от студентов и преподавателей государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области "Энгельсский политехникум", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в техникуме почтили память погибшего выпускника, на этом мероприятии присутствовали его близкие родственники.
На сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 22:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьЭнгельсский районЭнгельс
 
 
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