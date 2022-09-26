https://ria.ru/20220926/kopter-1819666855.html

Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера

Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера - РИА Новости, 26.09.2022

Саратовский техникум передаст в зону спецоперации два квадрокоптера

Энгельсский политехникум в Саратовской области передаст в воинские подразделения два квадрокоптера, одному из которых присвоено имя погибшего в ходе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:38

2022-09-26T23:38

2022-09-26T23:38

специальная военная операция на украине

саратовская область

энгельсский район

энгельс

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Энгельсский политехникум в Саратовской области передаст в воинские подразделения два квадрокоптера, одному из которых присвоено имя погибшего в ходе спецоперации выпускника учреждения Владимира Коржа, сообщила администрация Энгельсского района.Ранее районная администрация сообщила, что 14 сентября в Энгельсе простились с 22-летним командиром взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона Владимиром Коржом, который погиб в ходе спецоперации на Украине и представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Военнослужащий учился в школе №5, а затем в Энгельсском политехникуме по специальности "Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"."Коллектив образовательного учреждения передал в воинские подразделения два квадрокоптера, которые помогут воинам добиваться побед. Один из этих квадрокоптеров - именной, в память о Владимире Корже. Он будет передан в подарок личному составу одной из воинских частей Российской Федерации от студентов и преподавателей государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области "Энгельсский политехникум", - говорится в сообщении.Уточняется, что в техникуме почтили память погибшего выпускника, на этом мероприятии присутствовали его близкие родственники.

https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819661212.html

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саратовская область, энгельсский район, энгельс