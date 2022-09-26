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Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна - РИА Новости, 26.09.2022
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Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна - РИА Новости, 26.09.2022
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:45
2022-09-26T13:45
россия
азербайджан
баку
каспийское море
госдума рф
вячеслав володин
гейдар алиев (политик)
ильхам алиев
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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении Конференции стран Каспийского бассейна."Что касается проведения в рамках парламентского измерения Конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн. И возможно, можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберёмся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку", - отметил спикер ГД.Парламентарий также анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти Гейдара Алиева.Володин в понедельник находится с официальным визитом в Азербайджане. В Баку прошла встреча Володина с президентом республики Ильхамом Алиевым. Спикер ГД также посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
https://ria.ru/20220926/volodin-1819460550.html
россия
азербайджан
баку
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россия, азербайджан, баку, каспийское море, госдума рф, вячеслав володин, гейдар алиев (политик), ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Баку, Каспийское море, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Гейдар Алиев (политик), Ильхам Алиев
13:45 26.09.2022
 
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна

Володин предложил азербайджанским коллегам провести Конференцию стран Каспийского бассейна

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении Конференции стран Каспийского бассейна.
"Что касается проведения в рамках парламентского измерения Конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн. И возможно, можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберёмся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку", - отметил спикер ГД.
Парламентарий также анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти Гейдара Алиева.
Володин в понедельник находится с официальным визитом в Азербайджане. В Баку прошла встреча Володина с президентом республики Ильхамом Алиевым. Спикер ГД также посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:33
Володин встретился с президентом Азербайджана
 
РоссияАзербайджанБакуКаспийское мореГосдума РФВячеслав ВолодинГейдар Алиев (политик)Ильхам Алиев
 
 
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