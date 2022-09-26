https://ria.ru/20220926/konferentsiya-1819515197.html
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна - РИА Новости, 26.09.2022
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:45
2022-09-26T13:45
2022-09-26T13:45
россия
азербайджан
баку
каспийское море
госдума рф
вячеслав володин
гейдар алиев (политик)
ильхам алиев
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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении Конференции стран Каспийского бассейна."Что касается проведения в рамках парламентского измерения Конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн. И возможно, можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберёмся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку", - отметил спикер ГД.Парламентарий также анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти Гейдара Алиева.Володин в понедельник находится с официальным визитом в Азербайджане. В Баку прошла встреча Володина с президентом республики Ильхамом Алиевым. Спикер ГД также посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
https://ria.ru/20220926/volodin-1819460550.html
россия
азербайджан
баку
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, баку, каспийское море, госдума рф, вячеслав володин, гейдар алиев (политик), ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Баку, Каспийское море, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Гейдар Алиев (политик), Ильхам Алиев
Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна
Володин предложил азербайджанским коллегам провести Конференцию стран Каспийского бассейна