https://ria.ru/20220926/konferentsiya-1819515197.html

Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна

Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна - РИА Новости, 26.09.2022

Володин предложил провести Конференцию стран Каспийского бассейна

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:45

2022-09-26T13:45

2022-09-26T13:45

россия

азербайджан

баку

каспийское море

госдума рф

вячеслав володин

гейдар алиев (политик)

ильхам алиев

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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении Конференции стран Каспийского бассейна."Что касается проведения в рамках парламентского измерения Конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн. И возможно, можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберёмся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку", - отметил спикер ГД.Парламентарий также анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти Гейдара Алиева.Володин в понедельник находится с официальным визитом в Азербайджане. В Баку прошла встреча Володина с президентом республики Ильхамом Алиевым. Спикер ГД также посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

https://ria.ru/20220926/volodin-1819460550.html

россия

азербайджан

баку

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, азербайджан, баку, каспийское море, госдума рф, вячеслав володин, гейдар алиев (политик), ильхам алиев