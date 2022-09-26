https://ria.ru/20220926/kndr-1819416794.html

В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР

В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 26.09.2022

В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил в понедельник, что баллистическая ракета, выпущенная в воскресенье Северной Кореей, пролетела по нестандартной... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:27

2022-09-26T08:27

2022-09-26T08:27

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

министерство обороны японии

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил в понедельник, что баллистическая ракета, выпущенная в воскресенье Северной Кореей, пролетела по нестандартной траектории 650 километров, сообщило агентство Киодо.Министр отметил, что расстояние по обычной траектории – 400 километров, но за счет того, что траектория была нестандартной, расстояние составило 650 километров.Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в воскресенье впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявило Северной Корее протест.В 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 19 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) ранее опубликовала доклад, в котором сообщалось, что КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов.По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок.

https://ria.ru/20220925/kndr-1819265603.html

https://ria.ru/20220922/kndr-1818580937.html

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, япония, министерство обороны японии, ican