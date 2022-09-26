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В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 26.09.2022
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В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР
В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 26.09.2022
В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил в понедельник, что баллистическая ракета, выпущенная в воскресенье Северной Кореей, пролетела по нестандартной... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:27
2022-09-26T08:27
в мире
кндр (северная корея)
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япония
министерство обороны японии
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил в понедельник, что баллистическая ракета, выпущенная в воскресенье Северной Кореей, пролетела по нестандартной траектории 650 километров, сообщило агентство Киодо.Министр отметил, что расстояние по обычной траектории – 400 километров, но за счет того, что траектория была нестандартной, расстояние составило 650 километров.Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в воскресенье впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявило Северной Корее протест.В 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 19 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) ранее опубликовала доклад, в котором сообщалось, что КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов.По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок.
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, япония, министерство обороны японии, ican
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Япония, Министерство обороны Японии, ICAN
08:27 26.09.2022
 
В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР

Минобороны Японии: выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 650 километров

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил в понедельник, что баллистическая ракета, выпущенная в воскресенье Северной Кореей, пролетела по нестандартной траектории 650 километров, сообщило агентство Киодо.
Министр отметил, что расстояние по обычной траектории – 400 километров, но за счет того, что траектория была нестандартной, расстояние составило 650 километров.
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Южная Корея и США обсудили пуск КНДР баллистической ракеты
Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в воскресенье впервые с 5 июня этого года. Высота полета составила 50 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявило Северной Корее протест.
В 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 19 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.
Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) ранее опубликовала доклад, в котором сообщалось, что КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов.
По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок.
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