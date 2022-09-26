08:27 26.09.2022 (обновлено: 10:45 26.09.2022)
КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии
В правительстве Японии считают, что КДНР может перейти к испытаниям ядерного оружия
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно выступил после пуска северокорейской баллистической ракеты.
"Есть вероятность, что Северная Корея осуществит и различные другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия", — сказал он.
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Генсек подчеркнул, что Япония в тесном сотрудничестве с США собирает информацию и отслеживает ситуацию.
В минувшее воскресенье Северная Корея впервые с 5 июня запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как заявили в Токио, ракета пролетела по нестандартной траектории 650 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японские власти выразили Пхеньяну протест через посольство в Китае.
Это уже 19-е ракетное испытание, проведенное КНДР в этому году (не считая тестов реактивных систем залпового огня), тогда как в 2021-м их было всего восемь.
По информации "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), сейчас Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками и разрабатывает ракеты, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. Согласно докладу ICAN, в прошлом году Пхеньян потратил на ядерную программу 642 миллиона долларов — 1221 доллар в минуту.
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