https://ria.ru/20220926/kndr-1819416635.html

КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии

КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии - РИА Новости, 26.09.2022

КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии

Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:27

2022-09-26T08:27

2022-09-26T10:45

в мире

япония

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно выступил после пуска северокорейской баллистической ракеты."Есть вероятность, что Северная Корея осуществит и различные другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия", — сказал он.Генсек подчеркнул, что Япония в тесном сотрудничестве с США собирает информацию и отслеживает ситуацию.В минувшее воскресенье Северная Корея впервые с 5 июня запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как заявили в Токио, ракета пролетела по нестандартной траектории 650 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японские власти выразили Пхеньяну протест через посольство в Китае.Это уже 19-е ракетное испытание, проведенное КНДР в этому году (не считая тестов реактивных систем залпового огня), тогда как в 2021-м их было всего восемь. По информации "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), сейчас Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками и разрабатывает ракеты, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. Согласно докладу ICAN, в прошлом году Пхеньян потратил на ядерную программу 642 миллиона долларов — 1221 доллар в минуту.

https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html

https://ria.ru/20220922/clthbdfybt-1818586876.html

япония

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

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в мире, япония, пхеньян, сша, кндр (северная корея)