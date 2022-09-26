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КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии - РИА Новости, 26.09.2022
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КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии
КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии - РИА Новости, 26.09.2022
КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии
Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:27
2022-09-26T10:45
в мире
япония
пхеньян
сша
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно выступил после пуска северокорейской баллистической ракеты."Есть вероятность, что Северная Корея осуществит и различные другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия", — сказал он.Генсек подчеркнул, что Япония в тесном сотрудничестве с США собирает информацию и отслеживает ситуацию.В минувшее воскресенье Северная Корея впервые с 5 июня запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как заявили в Токио, ракета пролетела по нестандартной траектории 650 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японские власти выразили Пхеньяну протест через посольство в Китае.Это уже 19-е ракетное испытание, проведенное КНДР в этому году (не считая тестов реактивных систем залпового огня), тогда как в 2021-м их было всего восемь. По информации "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), сейчас Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками и разрабатывает ракеты, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. Согласно докладу ICAN, в прошлом году Пхеньян потратил на ядерную программу 642 миллиона долларов — 1221 доллар в минуту.
https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html
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япония
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в мире, япония, пхеньян, сша, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Пхеньян, США, КНДР (Северная Корея)
08:27 26.09.2022 (обновлено: 10:45 26.09.2022)
 
КНДР может перейти к испытаниям ядерного оружия, считают в Японии

В правительстве Японии считают, что КДНР может перейти к испытаниям ядерного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония не исключает, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, следует из заявления, с которым генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно выступил после пуска северокорейской баллистической ракеты.
"Есть вероятность, что Северная Корея осуществит и различные другие провокации, вплоть до испытания ядерного оружия", — сказал он.
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В минувшее воскресенье Северная Корея впервые с 5 июня запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как заявили в Токио, ракета пролетела по нестандартной траектории 650 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японские власти выразили Пхеньяну протест через посольство в Китае.
Это уже 19-е ракетное испытание, проведенное КНДР в этому году (не считая тестов реактивных систем залпового огня), тогда как в 2021-м их было всего восемь.
По информации "Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия" (ICAN), сейчас Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками и разрабатывает ракеты, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. Согласно докладу ICAN, в прошлом году Пхеньян потратил на ядерную программу 642 миллиона долларов — 1221 доллар в минуту.
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