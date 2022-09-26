https://ria.ru/20220926/khirurgi-1819651007.html
Минздрав вызвал сосудистых хирургов и нейрохирургов в Ижевск
Минздрав вызвал сосудистых хирургов и нейрохирургов в Ижевск - РИА Новости, 26.09.2022
Минздрав вызвал сосудистых хирургов и нейрохирургов в Ижевск
Сосудистых хирургов и нейрохирургов вызвали дополнительно в Ижевск для оценки состояния пострадавших при стрельбе в школе, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:47
2022-09-26T20:47
2022-09-26T20:47
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
стрельба в школе в ижевске
ижевск
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ИЖЕВСК. 26 сен - РИА Новости. Сосудистых хирургов и нейрохирургов вызвали дополнительно в Ижевск для оценки состояния пострадавших при стрельбе в школе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы вызвали дополнительно сосудистых хирургов и нейрохирургов для того, чтобы оценить в том числе на протяжении первых суток, первые сутки самые сложные, необходимость ещё каких-либо вмешательств, то есть у нас все по специалистам будет полностью обеспечено и закрыто", - сказал Мурашко.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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михаил мурашко, здоровье - общество, россия, стрельба в школе в ижевске, ижевск
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия, Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск
Минздрав вызвал сосудистых хирургов и нейрохирургов в Ижевск
Мурашко: Минздрав дополнительно вызвал сосудистых хирургов и нейрохирургов в Ижевск
ИЖЕВСК. 26 сен - РИА Новости. Сосудистых хирургов и нейрохирургов вызвали дополнительно в Ижевск для оценки состояния пострадавших при стрельбе в школе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы вызвали дополнительно сосудистых хирургов и нейрохирургов для того, чтобы оценить в том числе на протяжении первых суток, первые сутки самые сложные, необходимость ещё каких-либо вмешательств, то есть у нас все по специалистам будет полностью обеспечено и закрыто", - сказал Мурашко.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.